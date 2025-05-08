Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler

Yurtdışında ev sahibi olan ünlüler kervanına katılan Ezgi Mola, 2023’te Barselona’dan ev aldı. Ancak Avrupa’da zaman zaman yaşanan ev işgalleri bu kez onun kapısını çaldı. Ünlü oyuncu, büyük bir hevesle aldığı evin işgal edilmesiyle şoke oldu. Mola, evini geri alabilmek için uzun ve zorlu bir hukuki sürece girdi.

Son yıllarda birçok ünlü gibi yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapan Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya’nın gözde şehirlerinden Barselona’dan bir ev satın aldı. Ancak ünlü oyuncunun bu yatırımı, beklenmedik bir şekilde gündeme geldi.

Ezgi Mola

Mola’nın Barselona’nın tarihi dokusu, sanat galerileri ve gece hayatıyla bilinen El Born semtinde satın aldığı ev, İspanya’da sıkça karşılaşılan yasa dışı “okupa” hareketinin hedefi oldu. Oyuncunun evini zaman zaman kontrol eden bir arkadaşı, son ziyaretinde evde yabancı kişilerin yaşadığını fark etti. Sabah gazetesinin haberine göre, durumu hemen Mola’ya ileten arkadaşı sayesinde, ünlü oyuncu evinin izinsiz şekilde işgal edildiğini öğrendi. Eve giren kişiler, kendilerini "okupa" olarak tanıtarak mülkten çıkmayı reddetti.

700 BİN EURO’LUK KRİZ

Mola'nın satın aldığı evin değeri kesin olarak bilinmese de, El Born’daki konutların fiyatlarının 700 bin Euro’dan başladığı ve milyon Euro’lara ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, oyuncunun yalnızca özel mülkünü değil, aynı zamanda ciddi bir yatırımını da riske soktu.

UZUN SÜRECEK BİR MÜCADELE

Ezgi Mola, avukatları aracılığıyla hukuki süreci başlattı. Ancak İspanya’da “okupa” vakalarında açılan davaların aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor. Bu da Mola’nın evini kısa vadede geri almasının oldukça zor olabileceğine işaret ediyor.

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'OKUPA' HAREKETİ NEDİR?

İspanya'da uzun süredir devam eden "okupa" (İngilizce: squatter) hareketi, boş ve kullanılmayan mülklerin sosyal, kültürel veya barınma gerekçeleriyle işgal edilmesini kapsıyor. Özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bu durum, mülk sahipleri için ciddi hukuki süreçlere yol açıyor. İspanyol yasalarına göre, ev işgal edildikten sonra tahliye süreci oldukça yavaş işliyor ve işgalcilerin belirli hakları da bulunuyor.