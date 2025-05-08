Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler

Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola&#039;ya büyük şok: Evini işgal ettiler
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurtdışında ev sahibi olan ünlüler kervanına katılan Ezgi Mola, 2023’te Barselona’dan ev aldı. Ancak Avrupa’da zaman zaman yaşanan ev işgalleri bu kez onun kapısını çaldı. Ünlü oyuncu, büyük bir hevesle aldığı evin işgal edilmesiyle şoke oldu. Mola, evini geri alabilmek için uzun ve zorlu bir hukuki sürece girdi.

Son yıllarda birçok ünlü gibi yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapan Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya’nın gözde şehirlerinden Barselona’dan bir ev satın aldı. Ancak ünlü oyuncunun bu yatırımı, beklenmedik bir şekilde gündeme geldi.

Ezgi Mola
Ezgi Mola

Mola’nın Barselona’nın tarihi dokusu, sanat galerileri ve gece hayatıyla bilinen El Born semtinde satın aldığı ev, İspanya’da sıkça karşılaşılan yasa dışı “okupa” hareketinin hedefi oldu. Oyuncunun evini zaman zaman kontrol eden bir arkadaşı, son ziyaretinde evde yabancı kişilerin yaşadığını fark etti. Sabah gazetesinin haberine göre, durumu hemen Mola’ya ileten arkadaşı sayesinde, ünlü oyuncu evinin izinsiz şekilde işgal edildiğini öğrendi. Eve giren kişiler, kendilerini "okupa" olarak tanıtarak mülkten çıkmayı reddetti.

Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler - 2. Resim

700 BİN EURO’LUK KRİZ

Mola'nın satın aldığı evin değeri kesin olarak bilinmese de, El Born’daki konutların fiyatlarının 700 bin Euro’dan başladığı ve milyon Euro’lara ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, oyuncunun yalnızca özel mülkünü değil, aynı zamanda ciddi bir yatırımını da riske soktu.

Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler - 3. Resim

UZUN SÜRECEK BİR MÜCADELE

Ezgi Mola, avukatları aracılığıyla hukuki süreci başlattı. Ancak İspanya’da “okupa” vakalarında açılan davaların aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor. Bu da Mola’nın evini kısa vadede geri almasının oldukça zor olabileceğine işaret ediyor.

Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler - 4. Resim

'OKUPA' HAREKETİ NEDİR?

İspanya'da uzun süredir devam eden "okupa" (İngilizce: squatter) hareketi, boş ve kullanılmayan mülklerin sosyal, kültürel veya barınma gerekçeleriyle işgal edilmesini kapsıyor. Özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bu durum, mülk sahipleri için ciddi hukuki süreçlere yol açıyor. İspanyol yasalarına göre, ev işgal edildikten sonra tahliye süreci oldukça yavaş işliyor ve işgalcilerin belirli hakları da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - MagazinSubaşı ve Teixeira'dan Serhend Kitabevi'nden alışveriş!"Lvbel C5" adliyeye böyle sevk edilmiş! İşte o görüntüler - Magazin"Lvbel C5" adliyeye böyle sevk edilmiş! İşte o görüntülerKadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Kolundaki kocaman altın şaşırttı - MagazinGeçtiğimiz gün evlenmişlerdi! Kolundaki kocaman altın şaşırttıÜnlü şarkıcı Derya Uluğ'a sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı: "Susmak ve korkmak istemiyorum" - MagazinÜnlü şarkıcıya sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı!Babasına şiddet uyguladığı videoya tepki yağmıştı! Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi - MagazinSkandal videoya tepki yağmıştı! Ünlü rapçi hakkında kararGünler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması: "Oyuncunun siyasi görüşüne..." - MagazinGünler sonra TRT'den dikkat çeken Aybüke Pusat açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...