Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Kolundaki kocaman altın şaşırttı

Sunduğu temizlik programlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin nikah kareleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulurken, Gamze Türkmen’in kolundaki büyük altın dikkat çekti. Ayrıca kolundaki bilezikler de gözlerden kaçmadı.

Şu sıralar En Hamarat Benim adlı programı sunan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile çifte nişan yapmıştı.

Organize ettikleri nişan töreniyle çok konuşulan çiftin nikah kareleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan çift, mutlu anlarına ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nikah karelerinde takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay dikkat çekti: Gamze Türkmen’in kolundaki kocaman altın. Ayrıca bilezikler de takipçilerin gözünden kaçmadı. “Vay be, gözüme direkt altın çarptı”, “Bu ne kadar büyük bir altın!” gibi yorumlar yapıldı.