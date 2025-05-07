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Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Kolundaki kocaman altın şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Kolundaki kocaman altın şaşırttı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunduğu temizlik programlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin nikah kareleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulurken, Gamze Türkmen’in kolundaki büyük altın dikkat çekti. Ayrıca kolundaki bilezikler de gözlerden kaçmadı.

Şu sıralar En Hamarat Benim adlı programı sunan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile çifte nişan yapmıştı.

Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu! Gamze Türkmen'in Kolundaki kocaman altın şaşırttı - 1. Resim

Organize ettikleri nişan töreniyle çok konuşulan çiftin nikah kareleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu! Gamze Türkmen'in Kolundaki kocaman altın şaşırttı - 2. Resim

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan çift, mutlu anlarına ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu! Gamze Türkmen'in Kolundaki kocaman altın şaşırttı - 3. Resim

Nikah karelerinde takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay dikkat çekti: Gamze Türkmen’in kolundaki kocaman altın. Ayrıca bilezikler de takipçilerin gözünden kaçmadı. “Vay be, gözüme direkt altın çarptı”, “Bu ne kadar büyük bir altın!” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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