Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'a sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı: "Susmak ve korkmak istemiyorum"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık 1.5 yıldır süren bir kabusu takipçileriyle paylaşmıştı. "Yansıma", "Okyanus", "Canavar" ve "Kanunlar Gibi" gibi şarkılarla tanınan ünlü isim, kendisini uzun süredir tehdit ve taciz eden bir kişinin İzmir’deki konserine gelerek en ön sıraya oturduğunu açıklamıştı. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklandı.

“Yansıma”, “Canavar”, “Okyanus” ve “Kanunlar Gibi” gibi şarkılarla tanınan ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı büyük bir korkuyu takipçileriyle paylaşmıştı.

39 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir kendisini tehdit eden bir kişinin İzmir’deki konserine gelerek en ön sıraya oturduğunu açıklamıştı. Uluğ, bu kişinin yaklaşık 1.5 yıldır kendisini taciz ettiğini belirtmişti.

"BU GECE HAYATIMIN EN ZOR SAHNESİNİ YAPTIM"

Hakkında uzaklaştırma kararı, denetimli serbestlik ve elektronik kelepçe bulunan, ayrıca hapis cezası onanmak üzere olan şahsın konserine gelmesi üzerine büyük bir korku yaşadığını söyleyen Uluğ, yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı:

“Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir’deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!”

Yaşananların ardından yapılan itiraz üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından Derya Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar, bizim için güven duygusu oluştururken; bu adaletin sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı.”