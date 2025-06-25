Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu
Ezgi Mola, Boşanma, Oyuncu, İş Adamı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki yıl önce nikâh masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirdi. Üç gün önce birlikte düğüne katılan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile sade bir törenle evlenen oyuncu Ezgi Mola, evliliğini sonlandırdıklarını açıkladı. Ailelerinin katıldığı bir nikâhla hayatlarını birleştiren çiftin Can adında bir oğulları bulunuyor.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu - 1. Resim

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu - 2. Resim

Mola, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

 “Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan.”

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kiracılar dikkat! Bakan Kurum kiraları düşürecek müjdeyi açıkladıUğurcan Çakır transferinde son durum! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti - MagazinÜnlü oyuncu baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çektiOyuncu Fulya Zenginer'den sevenlerini üzen karar! - MagazinÜnlü oyuncudan sevenlerini üzen karar!Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu - MagazinAsıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu'Sabri Ugan öldü' haberi ortalığı karıştırdı! Oğlundan tepki geldi: Yapılan ayıptır - Magazin'Sabri Ugan öldü' haberi ortalığı karıştırdı!Suzan Kardeş korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdi: Şafak Sezer'den gündem olan yorum... - MagazinÜnlü şarkıcı korkuttu! Canlı yayında kaza geçirdiNihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - MagazinAblasına attığı mesajları ifşaladı! Ağır suçlama: Anlattıkları kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...