Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı! O açıklama gündem oldu

İki yıl önce nikâh masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirdi. Üç gün önce birlikte düğüne katılan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile sade bir törenle evlenen oyuncu Ezgi Mola, evliliğini sonlandırdıklarını açıkladı. Ailelerinin katıldığı bir nikâhla hayatlarını birleştiren çiftin Can adında bir oğulları bulunuyor.

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Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mola, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: