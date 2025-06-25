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Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekleyen oyuncu Turgut Tunçalp, tam umudu kestikleri anda gelen müjdeli haberle baba oldu. Ünlü oyuncunun oğluna verdiği isim ise dikkat çekti.

“Vatanım Sensin”, “Çukur”, “Kaçak”, “Merhamet” ve “Adanalı” gibi dizilerde rol alan oyuncu Turgut Tunçalp, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019 yılında İlay Atmaca ile hayatını birleştiren Tunçalp, bugün oğlunu kucağına aldı.

Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti - 1. Resim

Senelerce çocuk sahibi olmayı istediklerini, ancak bu hayalden vazgeçtikleri dönemde eşinin hamile kaldığını belirten Tunçalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını, “Hoş geldin oğlum” sözleriyle dile getirdi.

Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti - 2. Resim

Ünlü çift, oğullarına Pamir adını verdi. Tunçalp’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı. Takipçileri, “Allah analı babalı büyütsün”, “Tebrikler” ve “Sağlıklı, uzun ömürlü olsun inşallah” gibi yorumlarda bulundu.

Oyuncu Turgut Tunçalp baba oldu! Çocuğuna koyduğu isim dikkat çekti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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