Oyuncu Fulya Zenginer'den sevenlerini üzen karar!

'İki Aile', 'Doktorlar' ve 'Küçük Kadınlar' gibi sevilen dizilerde rol alan Fulya Zenginer, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum. Milan’la kurduğumuz huzurlu hayatı bozmaya niyetim yok" dedi.

2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile evlenen ve 2022’de oğlu Milan’ı dünyaya getiren oyuncu Fulya Zenginer, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Son yıllarda sosyal medya üzerinden içerik üreterek dikkat çeken Zenginer, önceki gün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"EKRANLARA DÖNMÜYORUM"

Magazin Burada'nın haberine göre, yeni bir projede yer alıp almayacağı sorulan ünlü oyuncu, "Ekranlara dönmüyorum. Milan'la çok güzel bir hayatım var, bunu bozmak istemiyorum. Zaten oyunculukla ilgili içimde bir ateş de kalmadı" dedi.

Gazetecilerin "Ne olursa ekranlara dönersiniz?" sorusu üzerine ise önce "Dönmem" cevabını veren Zenginer, ardından gülümseyerek, "Ancak Milan bana ‘Anne bir şeyler oyna, seni izlemek istiyorum’ derse belki" ifadelerini kullandı.