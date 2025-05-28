Oyuncu Fulya Zenginer trafik kazası geçirdi! Her video çektiğinde olay oluyor

'Küçük Kadınlar' (2008-2010) dizisindeki 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, 23 Nisan'da video çekerken depreme yakalanma anına göndermede bulundu.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalanan Fulya Zenginer, bu kez kaza haberiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, otomobiline arkadan çarpan bir aracın neden olduğu trafik kazası geçirdi. Aracın direksiyonunda Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren vardı.

İlgili Haber Depreme çekimde yakalanmış can havliyle oğluna koşmuştu: Fulya Zenginer viral olan o anları anlattı

"TRAJİKOMİK OLABİLİRDİ"

Kaza sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Zenginer, "Ağabey sabah sabah kendini de, üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" mesajını yazdı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Ardından bir video yayımlayan 35 yaşındaki oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde, ne bizde. Fakat adım çıkacaktı arkadaşlar. 'Her video çektiğinde bir olay oluyor' diyeceklerdi" ifadelerini kullandı.