Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 15:16 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 15:55 - Güncelleme:

Ferdi Tayfur, Sanatçı, Adana, Çocukluk, Haber

2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un müzik kariyerinden önce yaptığı meslek duyanları şaşırttı. Adana’da büyüyen Tayfur, çocuk yaşlardan itibaren ailesine destek olabilmek için pek çok işte çalıştı.

Arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden sanatçının sahne öncesi hayatı ise zorluklarla doluydu. İlgili Haber 'Sabri Ugan öldü' haberi ortalığı karıştırdı! Oğlundan tepki geldi: Yapılan ayıptır Ferdi Tayfur Adana’da dünyaya gelen Tayfur, çocuk yaşta ailesine destek olmak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı. GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ERKEN YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Tayfur, geçimini sağlamak için erken yaşta çalışmaya koyuldu. Sabah'ın haberine göre, hayatın zorluklarına rağmen pes etmeyen sanatçı, çaycılıktan traktör şoförlüğüne kadar birçok mesleği deneyimledi. Bu azimli yolculuğu, onu zamanla arabesk müziğin öncü isimlerinden biri haline getirdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız