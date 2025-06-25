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Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sanatçı Ferdi Tayfur&#039;un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu
Ferdi Tayfur, Sanatçı, Adana, Çocukluk, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un müzik kariyerinden önce yaptığı meslek duyanları şaşırttı. Adana’da büyüyen Tayfur, çocuk yaşlardan itibaren ailesine destek olabilmek için pek çok işte çalıştı.

Arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden sanatçının sahne öncesi hayatı ise zorluklarla doluydu.

Ferdi Tayfur
Ferdi Tayfur

Adana’da dünyaya gelen Tayfur, çocuk yaşta ailesine destek olmak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu - 2. Resim

GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ERKEN YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Tayfur, geçimini sağlamak için erken yaşta çalışmaya koyuldu.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre, hayatın zorluklarına rağmen pes etmeyen sanatçı, çaycılıktan traktör şoförlüğüne kadar birçok mesleği deneyimledi. Bu azimli yolculuğu, onu zamanla arabesk müziğin öncü isimlerinden biri haline getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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