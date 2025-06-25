Sanatçı Ferdi Tayfur'un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şoke oldu
2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un müzik kariyerinden önce yaptığı meslek duyanları şaşırttı. Adana’da büyüyen Tayfur, çocuk yaşlardan itibaren ailesine destek olabilmek için pek çok işte çalıştı.
Arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden sanatçının sahne öncesi hayatı ise zorluklarla doluydu.
Adana’da dünyaya gelen Tayfur, çocuk yaşta ailesine destek olmak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı.
GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ERKEN YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Tayfur, geçimini sağlamak için erken yaşta çalışmaya koyuldu.
Sabah'ın haberine göre, hayatın zorluklarına rağmen pes etmeyen sanatçı, çaycılıktan traktör şoförlüğüne kadar birçok mesleği deneyimledi. Bu azimli yolculuğu, onu zamanla arabesk müziğin öncü isimlerinden biri haline getirdi.