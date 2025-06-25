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Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan'dan üzen haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan&#039;dan üzen haber geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü duyuran usta spor spikeri Sabri Ugan, hastanede entübe edildi. Oğlu Doruk Ugan, sosyal medya üzerinden babasının sağlık durumunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü duyuran ünlü spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. 62 yaşındaki Ugan’ın, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan'dan üzen haber geldi - 1. Resim

Sabri Ugan’ın oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna dair açıklama yaptı. Paylaşımında, “Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer veren Doruk Ugan, gelen destek mesajlarının babasını duygulandırdığını ve moral verdiğini belirtti.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan'dan üzen haber geldi - 2. Resim

“Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor” sözleriyle destek isteyen Ugan, babasının sağlık sürecinin ciddiyetine dikkat çekti.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan'dan üzen haber geldi - 3. Resim

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963’te Sakarya’da doğan Sabri Ugan, Türkiye’nin önde gelen spor spikerlerinden biridir. 1991’de spor müdürlüğü görevine başlayan Ugan, yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını anlatımıyla milyonların hafızasına kazındı. Yalnızca spor medyasıyla sınırlı kalmayıp seslendirme ve yazarlık da yapan Ugan, 2019 yılında “Yılın Spor Programı” ödülünü aldı. Arda Turan’ın biyografisi olan "Aslan Yürekli Kaptan" adlı kitabın da yazarıdır.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan'dan üzen haber geldi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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