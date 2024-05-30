Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu vefat etti
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sinema ve tiyatrocu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz “Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun” sözleriyle duyurdu.
Tabutta Rövaşata, Avcı, Gökten Düşen Hazine gibi filmleriyle tanınan ve birçok tiyatro oyununda görev alan Ahmet Uğurlu 71 yaşında vefat etti. Acı haberi Cem Yılmaz X hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımına şu notu düştü:
"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu'nun mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun."
Oyuncunun vefatının ardından Zafer Algöz de duygularını paylaştı. Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Büyük sanatcı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü... Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."
AHMET UĞURLU KİMDİR?
Ahmet Uğurlu (d. 2 Ağustos 1952, Konya), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir.
TİYATRO OYUNLARI
1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
FİLMOGRAFİSİ
1982: Mine
1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995: Day Day - Dalman
1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
1997: Avcı - Çolak Osman
1998: Eski Fotoğraflar
1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
2000: Gökten Düşen Hazine
2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz
ÖDÜLLERİ
1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
Kaynak: Türkiye Gazetesi