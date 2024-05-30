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Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! ‘Hayatımın en zor gecesiydi’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! ‘Hayatımın en zor gecesiydi’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Tuba Ünsal apar topar hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ünsal, “Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım” mesajını paylaştı.

Şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran Tuba Ünsal, dün gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. FMF atağı geçirdiği öğrenilen oyuncu, sete ara verdi. 

“FMF ATAĞI GEÇİRDİM, PERİŞAN HALİMDEN SETE GİDEMEDİM”

Kişisel Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendiren Ünsal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım. 

Bugün vücudumun atak sonrası perişan halimden sete de gidemedim. Benim yanımda olan ekibime de ayrıca teşekkür ederim.”

Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! ‘Hayatımın en zor gecesiydi’ - 1. Resim

FMF ATAĞI NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever, FMF); karın, akciğer ve eklemlerde ağrılı iltihaplanma ve tekrarlayan ateş yükselmeleri ile karakterize bir hastalıktır.

FMF hastalığı, ataklar halinde tekrarlayan, 3-4 gün sürebilen, ateşin de eşlik ettiği karın zarında iltihaplanma nedeniyle karın ağrısı, göğüs kafesinde ağrı ve batma hissi ve eklem ağrısı, şişliği ile karakterizedir. Bazen bacakların ön yüzünde deride kızarıklık da tabloya eklenebilir. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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