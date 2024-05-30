Haluk Levent, Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi! Performansı ağlattı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul’un Fethi’nin 571. yıldönümünde sahneye çıktı. Etkinlikle İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarda hayatını kaybeden on binlerce çocuğu unutmayan Levent, çocuklar için Arapça şarkı söyledi. Duyarlı sanatçının performansı herkesi duygulandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Mehteran ve ışık gösterilerinin yapıldığı, havai fişeklerin atıldığı kutlama etkinliğinde şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları aralıksız devam ederken, ünlü isimler de yaşanan insanlık duruma sessiz kalmıyor. Bu isimler arasında yer alan Haluk Levent, konserlerinde Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekiyor.

“KALBİMİN İÇİNDESİN FİLİSTİN”

Son olarak İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı dolayısıyla sahne alan Haluk Levent, Filistinlileri unutmadı. 55 yaşındaki şarkıcı Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi. Performansını Instagram’dan paylaşan Levent, “"16 bin çocuk için söyledik. Onların dilinden. Kalbimin içindesin Filistin” diye not düştü.