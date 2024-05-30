Yazar Azra Kohen'in skandal Filistin açıklaması: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Vaktiyle kitaplarının diziye uyarlanmasıyla meşhur olan yazar Azra Kohen'in Filistinli anneleri suçladığı paylaşımı büyük tepki topladı. Kohen'in paylaşımındaki Filistinli anneler için "Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar" ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kohen paylaşımlar hakkında video çekti ve "çarpıtıyorlar" diyerek cevap verdi.

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden işlediği savaş suçları artarak devam ediyor. Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

Refah'ta çadırlarda yaşayan sivillerin bombalanması bütün dünyanın öfkesine sebep olurken, İsrail bu vahşetine "trajik hata" olarak kabullenmek zorunda kaldı.

Filistin'de yaşanan bu zulümler karşısında, bölgedeki halka dünyanın pek çok ülkesinden ünlü isimler de paylaşımlarıyla destek verirken yazar Azra Kohen'in takipçilerine verdiği cevap şaşkınlık ve öfkeye sebep oldu.

Bir takipçisinin görüşlerini sorduğu yazar Azra Kohen, Filistinli ailelerin çocuklarını bombaların atılacağı yere, İsrail'in uyarı yapmasına rağmen bilerek götürdüğünü iddia ederek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" ifadesi tepki çekti.

Kohen'in tepki çeken yorumu tam olarak şöyle:

BU SÖZLER İLK DEĞİL

Bu yorumun ardından Kohen'in Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığına dair paylaşımlar da yapıldı.

Kohen, o paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadeleri dikkat çekiyor.

AYLARCA ÖNCEKİ BİR VİDEOYU KASTETTİM

Azra Kohen sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından Instagram hesabından bu yorumlarına dair açıklama paylaştı.

"Hakikat..." başlığıyla yayınladığı videoda Kohen, yaptığı yorumun aylar önce kendisine gönderilen bir video ve bir grup hakkında olduğunu söyledi.

"Bundan aylar önce bana bir video gönderildi, paylaşmam rica edildi. Videoyu paylaşacaktım ama biraz araştırınca çocuklarını istismar eden bir grup tarafından üretildiği ortaya çıktı videonun. Bunun üzerine bana videoyu gönderenleri sorgulamak zorunda kaldım. Bu yüzden o kişilerle yoğun bir tartışmaya giriştim sosyal medyada.

Kendisine gönderilen video içeriğinin sahte olmasını fark ettiği için kendisine saldırıldığını iddia etti.

"İSRAİL DEVLETİNİ AFFEDİLEMEZ BULUYORUM"

Yorumlarını açıklayan Kohen çocukların metalaştırılmasına karşı olduğunu, onların sürekli paylaşılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İsrail'in yaptığı katliam hakkında "Çocukların öldürülmesi bazıları İsrail devleti tarafından bazıları da bu videoları çekenler tarafından. Maalesef bu gerçeği kabul etmeliyiz" diyen Kohen, "Refah'taki katliamı herkes gibi ben de kınıyorum. İsrail devletini affedilemez buluyorum" dedi.

AZRA KOHEN KİMDİR?

1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Azra Kohen, "Azra Sarızeybek", "Azra Akilah Kohen" gibi isimlerle anıldı. Asıl soyadı "Sarızeybek" olan yazar, 2011 yılında Sadok Kohen ile evlendi. "Kohen" soyismini alan yazar bu şekilde anıldı.

2013 yılında piyasaya sürülen ilk kitabı "Fi" ile tanınan yazar, "Çi" ve "Pi" şeklinde seriyi devam ettirdi. "Fi" kitabının aynı isimle internet platformlarında dizi yayınlanmasının ardından meşhur oldu. Bu dizi sayesinde daha da ünlenen yazar, Başak Sayan'la yaşadığı intihal tartışmasıyla gündeme geldi.