BM'den Refah katliamına yönelik açıklama: En az 200 Filistinli öldürüldü

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

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Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in günlerdir sürdürdüğü Refah'taki çadır kent katliamlarında en az 200 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşgalci İsrail ordusu, 48 saat arayla yaklaşık 100 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'taki çadır kamplara bomba ve füze yağdırdı. Saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, 100'lercesi yaralandı. BM'den İsrail'in saldırıları sonrası çarpıcı bir açıklama geldi.

EN AZ 200 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, New York'taki günlük basın toplantısında 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu, az 200 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

HAMAS'TAN ÇAĞRI: HAREKET GEÇİN

Hamas, İsrail'in Refah kentinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan art arda saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'nın acil harekete geçerek, İsrail'in uluslararası kanunları skandal şekilde ihlallerini durdurmak için net ve kesin karar alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

REFAH'A BOMBA YAĞIYOR

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. Gün içerisinde Refah'ın batısında Mawasi çadır kentine düzenlenen saldırıda da en az 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 64 sivilin de yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonrası çıkan yangınlarda ise Filistinliler diri diri yandı.