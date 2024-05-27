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Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Refah'ta 100 bin sivilin sığındığı çadır kente bomba ve füze yağdırarak en az 50 Filistinliyi katletmesinin ardından Netanyahu, saldırıyı “trajik bir hata” olarak değerlendirdi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada dün İsrail ordusunun Refah'ta 100 bin sivilin bulunduğu çadır kente bomba ve füze yağdırarak düzenlediği katliamı değerlendirdi.

"TRAJİK BİR HATA"

Netanyahu, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

GÜYA 1 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞ

Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti” dedi.

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi - 1. Resim

ATEŞKES NİYETİ YOK

Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.

SİVİLLER DİRİ DİRİ YANDI

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındıği Refah'taki çadır kente saldırı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 249 Filistinli de yaralandı. Saldırı ardından çıkan yangında Filistinli masum sivillerin diri diri yanarak hayatını kaybetmesi ise, yürekleri yaktı.

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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