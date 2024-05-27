Refah vahşetinin ardından İsrail ile Mısır arasında çatışma çıktı

İsrail'in dün gece Refah'a saldırısının ardından bugün İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıktı. Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada iki Mısır askerinin öldüğü ileri sürüldü. Öte yandan Mısır Ordusu, çatışmalarda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail dün gece Refah'ta korkunç bir katliama imza attı. Gece boyunca Filistinlilerin üstüne bomba yağdıran İsrail ordusunun saldırısında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği 249 kişinin de yaralandığı açıkladı. Vahşet tüm dünyada büyük yankı uyandırırken yeni bir çatışma haberi daha geldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, X resmi hesabından Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

MISIR'LA DİYALOG DEVAM EDİYOR

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada iki Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Dün gece bombaların hedefine oturan çadır kent

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.