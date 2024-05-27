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Haberler > Dünya > Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail sivillerin bulunduğu kampı bombaladı! Vahşetin boyutu ortaya çıktı
CANLI ANLATIM

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail sivillerin bulunduğu kampı bombaladı! Vahşetin boyutu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze, İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu, gece boyunca Filistinlilerin üstüne bomba yağdırdı. Refah'a yapılan saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, vahşetin boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. İşte Gazze ve Refah'tan son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti
  • İŞTE REFAH'TAKİ DEHŞETİN BOYUTU!
  • İŞTE İSRAİL'İN BOMBALADIĞI O KAMP!
  • SİVİL EV BOMBALANDI: 5'İ ÇOCUK 8 ÖLÜ
  • ÖLÜ VE YARALILARI BARINDIRACAK HASTANE KALMADI
  • İRAN'DAN NÜKLEER TEHDİT MESAJI
  • İSTANBUL'DA GECE YARISI PROTESTO
  • FRANSIZ SİYASETÇİLER AYAĞA KALKTI
  • BM: GAZZE KITLIĞA GİDİYOR
  • NETANYAHU GAZZE'DEN ÇEKİLMEYİ REDDETTİ
  • HÜKÜMETTEN İSRAİL'E "BARBARLIĞI DURDURUN" ÇAĞRISI
  • AK PARTİ'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ
  • REFAH'A BOMBALI SALDIRI

27.05.2024 10:00

🔴İŞTE REFAH'TAKİ DEHŞETİN BOYUTU!

İsrail savaş uçakları, Refah ilinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampı bombaladı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail sivillerin bulunduğu kampı bombaladı! Vahşetin boyutu ortaya çıktı - 1. Resim

Dehşetin boyutu sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı.

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail sivillerin bulunduğu kampı bombaladı! Vahşetin boyutu ortaya çıktı - 2. Resim

27.05.2024 09:30

İŞTE İSRAİL'İN BOMBALADIĞI O KAMP!

Filistinli bir gazeteci, İsrail'in Refah'taki sivil kampını hedef aldığı yeri paylaştı. Gazeteci, bölgenin daha önce İsrail tarafından "güvenli" olarak belirlendiğini vurguladı. Kamp, İsrail'in Refah ve Han Yunus işgalinden kaçan 100 binden  fazla yerinden edilmiş Filistinliyi barındırıyordu.

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail sivillerin bulunduğu kampı bombaladı! Vahşetin boyutu ortaya çıktı - 3. Resim

27.05.2024 09:00

SİVİL EV BOMBALANDI: 5'İ ÇOCUK 8 ÖLÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Nuseyrat Kampı bölgesindeki el-Guseyn ailesine ait evi bombalaması sonucu 5'i çocuk 1'i kadın 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden bebeğin naaşı kefene sarıldı.

İsrail Gazze ve Refah'ta sivilleri bombaladı! Türkiye, Fransa, BM ve İran'dan peş peşe tepki - 1. Resim

27.05.2024 08:14

ÖLÜ VE YARALILARI BARINDIRACAK HASTANE KALMADI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah kentinde, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

27.05.2024 06:09

İRAN'DAN NÜKLEER TEHDİT MESAJI

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Sekreteri ve eski Başmüzakereci Abbas Arakçi, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söyledi.

27.05.2024 04:38

İSTANBUL'DA GECE YARISI PROTESTO

İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi.

İsrail Gazze ve Refah'ta sivilleri bombaladı! Türkiye, Fransa, BM ve İran'dan peş peşe tepki - 2. Resim

27.05.2024 02:41

FRANSIZ SİYASETÇİLER AYAĞA KALKTI

Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterek, hükümetin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

27.05.2024 01:54

BM: GAZZE KITLIĞA GİDİYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insani yardımların Gazze sınırına sadece onlarca kilometrelerce uzakta olduğunu ancak Filistinlilerin kıtlığa doğru gittiğini belirtti.

İsrail Gazze ve Refah'ta sivilleri bombaladı! Türkiye, Fransa, BM ve İran'dan peş peşe tepki - 3. Resim

27.05.2024 01:18

NETANYAHU GAZZE'DEN ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği belirtildi. Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve Hamas'ın olduğu gibi kalması için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği aktarıldı.

27.05.2024 00:47

HÜKÜMETTEN İSRAİL'E "BARBARLIĞI DURDURUN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Refah’ta sivil halka yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Gazze ve Refah'ta sivilleri bombaladı! Türkiye, Fransa, BM ve İran'dan peş peşe tepki - 4. Resim

27.05.2024 00:11

AK PARTİ'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

27.05.2024 00:00

REFAH'A BOMBALI SALDIRI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun UAD kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü.

Yer: Refah

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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