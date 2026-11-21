16 ülkede yaklaşık 16 bin gençle gerçekleştirilen araştırma, gençlerin yüzde 33'ünün arkadaşlık amacıyla yapay zekâya yöneldiğini ortaya koydu. Her gün yapay zekâ kullananlarda bu oran yüzde 50'ye yükselirken uzmanlar, makinelerle kurulan duygusal bağların gerçek insan ilişkilerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

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Bir zamanlar gençler dertleşmek için arkadaşlarını ararken bugün giderek daha fazlası yalnızlığını yapay zekâyla paylaşıyor. WIRED’ın aktardığı Gallup ve Boston Children’s Hospital Digital Wellness Lab araştırmasına göre, 16 ülkede 15-22 yaş arasındaki 15 bin 925 gencin yüzde 33’ü arkadaşlık maksadıyla yapay zekâya yöneliyor. Her gün yapay zekâ kullananlarda bu oran yüzde 50’ye çıkıyor.

Araştırma, gerçek arkadaşlıkların ruhsal iyilik hâli açısından çok daha güçlü bir destek sunduğunu ortaya koyuyor. Gençlerin yüzde 45’i yüz yüze arkadaşlıkları en önemli destek ilişkisi olarak görürken, yalnızca internet üzerinden kurulan arkadaşlıklarda bu oran yüzde 9’da kalıyor. Üstelik dijital ortamda yakın arkadaşları bulunan gençlerin yüzde 68’i yüz yüze daha fazla vakit geçirme arzusunda.

Yapay zekâyı cazip kılan özelliklerin başında her an ulaşılabilir olması ve yargılamadan dinlemesi geliyor. Ancak gerçek arkadaşlık; sabretmeyi, farklılıklara tahammül etmeyi ve anlaşmazlıkları çözmeyi gerektiriyor. Yapay zekâyla kurulan ilişkiler ise bu deneyimlerin yerini dolduramıyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 72’si kısa videoları sık sık veya çok sık izliyor. Bu içerikleri daha fazla tüketenlerin hayattan memnuniyetinin de daha düşük olduğu görülüyor.

Eğitim uzmanları, gençlerin yapay zekâyla dertleşmesi, sırlarını paylaşması ve kendilerini anlaşılmış hissetmesinin zamanla gerçek insan ilişkilerini daha zorlayıcı hâle getirebileceği uyarısında bulunuyor. Asıl tehlike makinelerin insan gibi konuşmaya başlaması değil, insanların birbirleriyle konuşmaktan uzaklaşması. Herkesin sohbet edebileceği bir yapay zekâ arkadaşının olduğu ama kimsenin gerçekten yanında bulunmadığı bir dünyaya mı uyanacağız?

Gençlerin üçte biri makinelere sığınıyor: Z kuşağının yeni arkadaşı yapay zekâ

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN YÜZDE 92,7’Sİ İNTERNET KULLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Çocuklarda internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,7 oldu. Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde, ilk sırada yüzde 86,2 ile video izleme yer aldı. Bunu, yüzde 80,3 ile ders çalışma, yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti. En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.

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