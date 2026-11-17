Şu sıralar öğretmenler odasından dost meclislerine kadar herkesin dilinde aynı huzursuzluk var: Acaba yapay zekâ gün gelip öğretmenlik mesleğini elimizden alacak mı? Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, her gün yeni bir robotik sistemin hayatımıza girdiği bu günlerde, ben de bu soruyu kendi kendime düşünürken cevabını hiç beklemediğim bir yerde, bir berber koltuğunda aradım.

Geçtiğimiz günlerde tıraş olmak için oturduğum koltukta laf lafı açtı. Teknolojinin ürkütücü hızından, yapay zekânın neredeyse el atmadığı alan kalmadığından söz ettim. Biraz da dert yanarak, “Usta” dedim, “Bu gidişle berberlik de tarih olacak. Makineler her şeyi kusursuz yapacak.”

Berber, elindeki usturayı tezgâha bırakıp yüzüme baktı. Hafifçe tebessüm ederek söze başladı:

“Ağabey, eskiden matbaa çıkınca ‘yazarlar bitti’ dediler, makineler çıkınca ‘ustalar bitti’ dediler. Ama hiçbir zaman böyle olmadı, bundan sonra da olmaz. Çünkü işini aşkla yapan, insanı seven biri için bunun olması mümkün değil. Berberlik sadece saç sakal kesmek midir? İnsanı dinlemek, hâlleşmek, dertleşmek, diliyle gönle girmek midir? İnsanlar birbirinin gönlüne girdiği, özünde karşılıklı o sıcaklığı hissettiği sürece yapay zekâ hiçbir mesleği elimizden alamaz.”

Ustanın sade ama bir o kadar anlamlı sözleri zihnimde uzun süre yankılandı. Biraz düşününce söylediklerinin yalnızca berberlik için geçerli olmadığını anladım. Öğretmenlik ve din görevliliği gibi doğrudan insanın gönlüne hitap eden mesleklerde de aynı hakikat vardı.

Çünkü öğretmenlikte de din görevliliğinde de insanın karşısındakine anlatacak bir sözü, verecek bir bilgisi olabilir. Fakat o sözün gönülde karşılık bulması, anlatanın hâliyle de ilgilidir. İnsan bazen bir öğretmenin tek bir cümlesini yıllarca unutmaz. Bazen bir büyüğün nasihati, insanın hayatında yeni bir kapı açar. Yıllar geçse de o sözün nerede, kimden ve hangi şartlarda duyulduğu hafızamızda kalır. Bu önemli konuya devam edeceğiz...

Selman Devecioğlu

ŞİİR

Temel taşı

Nutfe ile cem etmişler çamuru,

Ona ruh üflenmiş insan demişler.

Bazısının kurumadan hamuru,

Bu Ali, şu Ahmet, Hasan demişler.

Leyla'yı bırakıp Kaf'ın ardına,

Mecnun'a orası Fizan demişler.

Aslı'nın aslına hüküm giydirip

Kerem'i yaktı bu suzan demişler.

Asırlar geçse de değişmez yazı,

Ezelden hasımdır kurt ile kuzu,

Analar evlattan çekse de sızı,

Merhamet, kalbinden sızan demişler.

Söyleyen bilmeli, söylediğini,

Bilmeyen demeli, bilmediğini,

Tartarak demeli her dediğini,

Dilidir insanı bozan demişler.

İtibarın kökü soyda nihayet,

Gayret sende, Yaradan’dan inayet,

Gıyabî temeli sağlam bina et,

Yeldir kayalarda tozan demişler.

Mustafa Özkahraman

BİTKİLERİN DİLİ

SUSAM VE TAHİN: Tahin, susam bitkisinin tohumlarından yapılan bir gıdadır. Susam tohumları kavrulup öğütülür. Susam ezmesi yapılır. Tahinden de helva, humus, tahin pekmez karışımı vb. yapılır. Tahinde sağlıklı doymamış yağlar, bitkisel protein, lif, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve fosfor gibi mineraller bolca bulunur. Bu haliyle iyi bir antioksidan ve anti-inflamatuar etki gösterir. Bu sebeple kalp sağlığını destekleyebilir. Uzmanlar tansiyonu olumlu yönde etkileyebileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmeye de katkısı vardır. Vücuda enerji verir. Tahin bağışıklık sistemini destekleyen sindirimi kolaylaştıran iyi bir besindir. Tahin sağlıklı ve dengeli tüketildiğinde dengeli beslenmenin önemli bir ögesi olabilmektedir. Kalorisi yüksek olduğu için aşırıya kaçmamak önemlidir. Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...