Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Junin bölgesindeki Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, başkent Lima başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde hissedildi. Yetkililer, tsunami riskinin bulunmadığını ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.

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Güney Amerika ülkesi Peru, 6,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

DEPREM 108 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 19.09'da meydana gelen depremin merkez üssünün Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 108 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

TSUNAMİ RİSKİ BULUNMUYOR

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, şiddetli sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını duyurdu.

Deprem, başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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