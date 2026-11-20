Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan ve enkazında 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin davada karar çıktı. 11 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık 8 yıl 4 ay ila 14 yıl 2 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

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Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 10'u sporcu, 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'nin yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığa 8 yıl 4 ay ila 14 yıl 2 ay hapis cezaları verildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Zeliha Ağırbaş, sanıklar Z.K, S.K, A.M.P, F.P, ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan ayrı ayrı, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Müşteki avukatları üst sınırdan sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Depremde 21 kişiye mezar olmuştu: Kırçuval Otel davasında karar çıktı

Duruşmaya katılan sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklardan H.D'ye 14 yıl 2 ay, S.Y. ve F.A'ya 12 yıl 2 ay 20'şer gün, A.Y, M.B. ve M.H.B'ye 11 yıl 1 ay 10'ar gün, S.K. ve Z.K'ye 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar A.M.P, F.P. ve İ.K. hakkında ise beraat kararı verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Zeliha Ağırbaş, Kırçuval Otel'de oğlunu kaybettiğini ve oğlunun acısını hala yaşadığını söyledi.

Müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu ise istinaf mahkemesine itirazda bulunacaklarını belirtti.

Depremde 21 kişiye mezar olmuştu: Kırçuval Otel davasında karar çıktı

DAVA SÜRECİ

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Oteli'nde Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Otelin yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M.B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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