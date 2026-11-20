İstanbul'da Bağcılar Devlet Hastanesi'nde 2 güvenlik görevlisi hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Hayatını kaybeden hastanın yakınları ile görevliler arasında 'cenazeyi görme talebi' sonrası tartışma çıktı. Hasta yakınları tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisini bıçakladı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken, görevlilerin tedavisi sürüyor.

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Bağcılar Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada 2 güvenlik görevlisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede tedavi gören bir kişi, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları, cenazeyi görmek isteyince kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıktı.

İstanbul'da hastanede dehşet anları: 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine hayatını kaybeden kişinin yakınları 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: KABUL EDİLEMEZ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanları ve güvenlik personeline yönelik saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Güner, paylaşımında, "Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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