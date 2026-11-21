Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam TGRT Haber'de! Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu akşam saat 20.00'de TGRT Haber'de yayınlanacak Gündem Özel programına konuk olacak. Fidan, Mekke ve Bedir ittifaklarından Terörsüz Türkiye sürecine, Çin'deki üçlü zirveden Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere kadar gündemin önemli başlıklarına ilişkin soruları cevaplayacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasını ve bölgesel güvenliği ilgilendiren kritik gelişmeleri TGRT Haber ekranlarında değerlendirecek.
Gülden Kalecik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç ve gazeteci Sevil Nuriyeva soracak, Bakan Fidan cevaplayacak.
GÜNDEMİN KRİTİK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK
Programda şu sorulara cevap aranacak:
- Çin'deki üçlü zirve küresel riskleri ne yönde etkiledi?
- Mekke ve Bedir ittifaklarında temel amaç ne?
- Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreçleri hangi aşamada?
- Ege ve Akdeniz'de neler oluyor?
BU AKŞAM SAAT 20.00'DE TGRT HABER'DE
Türkiye'nin dış politika vizyonu, bölgesel güvenlik stratejisi ve küresel güç dengelerindeki gelişmelerin ele alınacağı Gündem Özel programı, bu akşam saat 20.00'de TGRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak.