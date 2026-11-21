Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, NATO'nun Avrupa merkezli güvenlik mimarisinin Türkiye'yi Suriye ve Irak kaynaklı tehditlere karşı korumakta yetersiz kaldığını söyledi. Mekke İttifakı'nın bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlama iradesini yansıttığını belirten Fidan, Osmanlı İmparatorluğu sonrası ilk kez bölgesel bir güvenlik ittifakı kurulduğuna dikkat çekti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin yeni yaklaşımını ortaya koyarak, NATO’nun Avrupa merkezli güvenlik sisteminin Orta Doğu’daki tehditlere karşı Türkiye’ye yeterli güvence sağlamadığını vurguladı.

Bakan Fidan, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplarken, Türkiye’nin bölgesel güvenlik politikası, NATO’nun rolü ve Mekke İttifakı’nın hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Türkiye NATO’nun önemli bir ülkesi fakat NATO’nun Avrupa’daki ortaya koyduğu güvenlik mimarisi bizim farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için bizim Orta Doğu’daki güvenliğimizi sağlamadı. Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle biz yıllar boyu uğraştık. Yani bu tehditler tekrar tekrar ortaya çıkacak olan tehditler” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı mesajı: NATO bize yetmiyor

İLK GÜVENLİK İTTİFAKI

Mekke İttifakı’nın neden savunma ittifakı olarak şekillendirildiğine değinen Fidan, güvenlik ittifaklarının öncelikli amacının taraf ülkelerin birbirlerine yönelik tehdit oluşturmasını engellemek olduğunu belirtti. Bakan Fidan, Mekke İttifakı’nın bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlama iradesinin bir sonucu olduğunu kaydederek, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra bölgede ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemden bu yana ilk defa bölge ülkeleri, bir araya gelerek artık kendileri bir güvenlik ittifakı kuruyor” diye konuştu.

GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Dünya siyasetindeki güç dengelerinin değiştiğine işaret eden Bakan Fidan, ülkelerin artık tek bir küresel gücün belirlediği politikalar doğrultusunda hareket etmek istemediğini söyledi. Bölgesel sahiplenme anlayışını iki temel gelişmeyle açıklayan Hakan Fidan, “Bir, hegemon artık bu rolü oynamak istemiyor. Bir de yetkinleşmiş, özgürlük kavramını benimsemiş ülkeler hegemonla çalışmak istemiyor, yani hegemonun koyduğu bir şeyi yapmak istemiyor. Ülkeler, artık bire bir menfaat üzerinden çalışmak istiyor” dedi.

Fidan, Avrupa’dan Balkanlara, Kafkaslardan Afrika Boynuzu’na kadar herkesin kendi meselesini çözmesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı mesajı: NATO bize yetmiyor

FİDAN, AB TEMSİLCİSİ FITTO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da bir araya geldi. Fidan, görüşmede “Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin tekrar tekrar GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin” doğru bir strateji olmadığını söyledi.

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