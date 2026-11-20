TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 bütçesi kabul edildi. Komisyonda sorulara cevap veren Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın gelirlerinin kamu bankalarında tutulduğunu açıkladı. Fidan, vize serbestisi taslağının bütçe sonrasında Meclis'e geleceğini duyurdu ve küresel güvenlik mimarisindeki değişimlere dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi. Komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikadaki önceliklerinden bölgesel güvenlik arayışlarına, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik yapılanmasından Schengen vizesi sorununa kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

VAKIF GELİRLERİ

Dışişleri Güçlendirme Vakfı’nın gelirleriyle ilgili iddialara cevap veren Fidan, "Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın elde ettiği gelirler nerede duruyor? Bu son günlerde gündeme gelen krizde herhangi bir fon yatırımı vesaire öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızdan biz raporlarımızı da aldık. Bizim Dışişleri Güçlendirme Teşkilatı'nın gelirleri, vakfın gelirleri fonlarda değildir, bankalardadır, kamu bankalarındadır, döviz ve yerli hesaplarında olmaktadır. Aynı zamanda biliyorsunuz çok daha önceden dışişleri mensuplarının kendi aralarında kurduğu bir vakıf var. Personelin kendi aralarında kurduğu bu teşkilatla alakalı değil, personel için kurulan bir vakıf. Oradaki gelirleri de ben eğitim amaçlı olarak arkadaşlardan istedim. Oradaki hiçbir gelirde burada yok, onları ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

DİPLOMASİDE LİYAKAT

Kadın diplomatların kritik görevlere atanmadığına ilişkin gelen yorumları değerlendiren Bakan Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kadın diplomatlarımızın atanmasıyla ilgili bir yorum oldu, kritik yerlerde değiller diye. Süreç içerisinde çok değerli kadın diplomatlarımız aşağıdan gelerek yetiştiler. Ben görevdeyken ilk defa belli kritik yerlere kadın diplomatlarımızı atadık. Bunların arasında Avrupa Birliği, Roma, Cenevre, Kiev var. Kiev çok önemli biliyorsunuz, çünkü harp bölgesi. Oraya gerçekten bu konuların hakkını verebilecek bir kadın arkadaşımızı gönderdik. Avrupa Konseyi'ne kadın arkadaşımızı gönderdik. Madrid'de de var. Benim yönetim anlayışımda cinsiyete kör bir yönetim anlayışı olması gerekiyor. Burada yeteneğin, meritokrasinin esas alınması gerekiyor. Kadın erkekten ziyade görevin hakkını veren, yeterliliği olan, onu taşıyacak bir yapıda olmamız gerekiyor. Tabii ki belli bir dönem pozitif ayrımcılığın olduğu dönemler olmuş olabilir ama şu anda biz esas itibarıyla bir bürokratik zümrenin veya bir cinsiyetin herhangi bir kesimin pozisyonunu ilerletmek için değiliz. Bunlar kamuya ait, devletle ilişkili görevler. Kim bu yükü iyi taşıyacaksa benim görevim ona vermek ve gerçekten şanslıyız ki aşağıdan gelen çok iyi yetişmiş kadın diplomatlarımız var."

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

'GÜÇLÜYKEN BARIŞI TERCİH ETMEK ÖNEMLİ'

Fidan, Türkiye'nin dış politikada barış ve istikrarı önceleyen bir yaklaşım izlediğini de söyleyerek, "Zaman zaman bazı arkadaşlarımız, 'Siz niye barışçıl politika izliyorsunuz, hep güvenlikçi politika izliyorsunuz?' diye söylediler. Bu biraz da ideolojik bir duruş ama ben ona cevap olsun diye değil, genel politikayı ifade etmek istiyorum. Kafkasya istikrarı için hem pozisyon üreten hem oradaki bütün barış çabalarını destekleyen, Karadeniz'deki savaşı bitirmek için başından beri çaba gösteren tek ülkeyiz. Orta Doğu'daki savaşı bitirmek için de çaba gösteriyoruz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir ülkede bu kadar güçlü ve avantajlı bir konumdayken, etrafımızdaki ülkelere kıyasla ne kadar istikrar getirileceği ve barışçıl olunabileceği önemlidir. Ancak bu, biz güçlü olduğumuz için barış sözümüzün dinlendiği anlamına gelmiyor. Biz güçlü olmasak, zayıf bir ülke olsak, yeteneklerimiz sınırlı olsa barış talebimiz bir şeylerden korktuğumuz için ortaya koyduğumuz bir talep olurdu. Başkalarına zarar verme, fırsattan istifade etme, gidip başka şeylere çökme imkânınız varken bunu yapmıyorsanız, onun yerine daha erdemli, daha iyi, daha kalıcı ve daha insani olanı teklif ediyorsanız işte sözünüz o zaman ciddi şekilde dinleniyor ve dikkate alınıyor" dedi.

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

MEKKE İTTİFAKI'NIN İLK HEDEFİ: BİRBİRİNE SALDIRMAMAK

Mekke İttifakı'nın amacının saldırganlık değil, bölgesel güvenliği ve ülkeler arasındaki saldırmazlığı güvence altına almak olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Aslında herkes aynı şeyi istiyor da metodoloji farklı. Güvenlik ittifakı kuran insanlar başkalarına karşı kurmazlar. Kurulan ittifakın ikinci amacı saldırılara karşı cevap vermektir. Birinci amacı, birbirinize karşı artık tehdit olmadığınızı, saldırmazlığı garanti altına almaktır, mühürle bağlamaktır. Biz birbirimize artık saldırmayacağız, saldırma olursa başkasına saldıracağız. Avrupa'da bir güvenlik mimarisi var. Avrupa güvenlik mimarisi yıllar boyu NATO'nun varlığıyla ayakta durdu. Şu anda Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi fakat NATO'nun Avrupa'da ortaya koyduğu güvenlik mimarisi, farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için Orta Doğu'daki güvenliğimizi sağlamadı. Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle biz yıllar boyu karşılaştık. Yani bu tehditler tekrar tekrar ortaya çıkacak tehditler" değerlendirmesinde bulundu.

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinin kendi güvenlik ittifaklarını oluşturmasının siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve refahın tesis edilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti. Fidan, Mekke İttifakı kapsamında askeri birtakım sözler verildiğini ancak olası askeri görevlendirmelerin Meclis onayına tabi olduğunu, ittifak çerçevesinde ise ülkeler arasındaki güvenlik işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Vize serbestisinde kritik eşik! Bakan Fidan, 6 kriterde son aşamayı duyurdu

VİZE SERBESTİSİ İÇİN 6 KRİTERDE SON AŞAMA

Schengen vizesi başvurularında kabul oranının 2023-2025 döneminde yüzde 85,4 olduğunu aktaran Bakan Fidan, her 100 başvurudan yaklaşık 85'inin kabul edildiğini, vize verme oranlarında ise COVID-19 sonrası toparlanmayla yüzde 2-3'lük artış yaşandığını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Schengen vizesi için kritik adım! Başvuruyu kolaylaştırma hedefiyle çalışma grubu kuruluyor

Schengen vizesi başvurularındaki yoğunluk, randevu sorunları ve vize serbestisi sürecine ilişkin soruları da cevaplayan Fidan, "Her ülkeden başvuran oluyor. Randevularda da sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Başvuran sayısı da sürekli artıyor Türkiye'de. Bu da iyi bir şey. Vatandaşımız seyahat etmek istiyor. İş yapmak istiyor. Eğitim almak istiyor. Bu önemli bir şey. Ve nedense de hep Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Schengen vizesinin olduğu yerlere. Yani aslında Singapur, Malezya, Endonezya var. Avrupa da vize konusunda, göç konusunda inanılmaz bir tartışma var. Bütün partiler aşırı sağ partiler iktidara gelmesin diye şu anda göç konusunda rekabete girmiş durumdalar. Bundan tabii ki vize için başvuranlar da etkileniyorlar. Ama dediğim gibi bu konudaki nihai çözüm esas itibarıyla vize serbestisi anlaşmasını hayata geçirmektir. Bu konuda bizim sürdürdüğümüz çalışma da bu 6 eksik kalan konu ile ilgili nihayet taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. Tam Yüce Meclis'te bunu sunacaktık. Dediler ki ‘şu bütçeyi bir atlatalım, ondan sonra bunu yapalım’. İnşallah bütçeden sonra önünüze bu gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon’da Bakan Fidan’ın konuşmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi milletvekillerinin oylamasıyla kabul edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala