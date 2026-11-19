Türkiye, Schengen vize süreçlerinin gözden geçirilmesini istedi. Başvuru sürecinin sadeleştirilmesi çerçevesinde bir çalışma grubu kuruldu.

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Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine gitmek için yaptığı vize başvurularındaki ret oranı son yıllarda oldukça artmıştı. Vatandaşlar bu konudan şikayetçi olurken, vize aracı kurumlarının da bu ülkelere gitmek isteyen vatandaşlardan fahiş fiyatlar talep etmesi gündeme gelmişti.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR İLETİLDİ

Toplantıda vize uygulamalarına ilişkin prosedürler ele alınırken Türkiye, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekti. Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentiler, taraflara iletildi.

Vatandaşların karşılaştığı randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

Schengen vizesi için kritik adım! Başvuruyu kolaylaştırma hedefiyle çalışma grubu kuruluyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

'CASCADE' KURALININ UYGULANMASI İSTENDİ

Öte yandan Türkiye tarafı ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi’nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi.

AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk tır sürücülerinin Schengen bölgesine kolay gidebilmesi ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gerektiğinin de altı çizildi.

SÖZDE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE OPERASYONLAR HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize süreçlerinde yaşanan sorunların; vatandaşların randevu bulmasını imkansızlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin de ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Bu noktada söz konusu şirketlere de operasyonlar düzenlendiği hatırlatıldı.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

AB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda ise Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

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