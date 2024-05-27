Refah’ta insanları diri diri yakıp alay ettiler! “İnsanlık dışı, barbarca”

Tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına devam eden işgalci İsrail, Adalet Divanı'ndan çıkan kararının ardından saldırılarına ivme kazandırdı. Önceki gün Refah’ta belirlenen güvenli bölgeyi bombardıman altına aldı. En az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda insanlar diri diri yandı, bir çocuğun kafası bedeninden ayrıldı. İsrail’in vurdumduymazlığı dünyadan sert tepki alırken, işgalciler cinayetleriyle övünüp alay etti.

İsrail, Refah’taki Tel as-Sultan'daki kamptan önce Cebeliye, Nuseyrat ve Gazze Şehri de dahil olmak üzere diğer bölgelerde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı barınakları bombalayarak en az 160 kişiyi katletmişti.

UAD KARARINA RAĞMEN YOĞUN SALDIRI

UAD’ın Filistin lehine aldığı karara çıldıran Gazze kasabı Netanyahu, saldırılarına yoğunluk kazandırdı. İsrail, Refah'a düzenlediği saldırıyı doğrularken, katliamda "hassas silahlar" kullandığını ve Hamas savaşçılarının hedef alındığını belirtti.

GÖRÜNTÜLER TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

İsrail’in yoğun bombardımanları nedeniyle yangın çıktı. İnsanlar diri diri yanarken bir babanın kucağındaki kafası bedeninden ayrılmış çocuğun sosyal medyaya düşen görüntüsü tüyleri diken diken etti. Kan donduran bu an dünyadan tepki alırken, İsrailli soykırımcı Siyonistlerce alay konusu oldu.

“1 KG TAVUK”

Telegram'da 122 binden fazla takipçiye sahip bir İsrail haber kanalında, Filistinli babanın evladını kucağına aldığı anı “1 kg taze tavuk” şeklinde paylaştılar.

“İNSANLIĞIN EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞI”

Birleşik Krallık Parlamentosu üyesi Jeremy Corbyn saldırıyı “İnsanlığın en büyük başarısızlığı” şeklinde niteledi. Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Filistinli çocuklar okula gitmek ve arkadaşlarıyla oynamak için heyecanla uyanmalı. Bunun yerine Refah'ta öldürülenlerin dünyadaki son anları, çadırlarına bomba yağarken hayal bile edilemeyecek bir korkuyla doluydu. İnsanlığın ne büyük başarısızlığı.

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“SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ”

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla İspanya'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Dün Refah'a düzenlenen bombalama, masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bir gün daha oldu. Bu, üç ilçemizin uzun süredir çağrısını yaptığı şeyi vurguluyor: Derhal ateşkes. Fakat işin ciddiyeti daha da büyük çünkü bu, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı, tüm taraflar için bağlayıcı ve zorunlu olan bir kararın ardından geldi. Bu sefer sadece acil ateşkes için değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'e destek için de sesimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum."

“İNSANLIK DIŞI, BARBARCA” SALDIRIYA KINAMA

Küresel insani yardım grubunun yaptığı açıklamada, Ortaklarımızdan gelen yanmış ceset görüntüleri, bugüne kadar Gazze halkını korumayı başaramayan insanlığın ve küresel toplumun yüzünde bir yaradır. ActionAid meslektaşlarımızdan biri, saldırıdan sadece bir gün önce sığınağı terk ederek bu vahşetten kıl payı kurtuldu. Ancak Gazze'de kimsenin güvenliği garanti değil."

İRLANDA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN KINAMA MESAJI

İrlanda dışişleri bakanı, dün gece Refah'taki bir çadır kampına düzenlenen saldırıya “barbarca” ifadelerini kullandı.

"Gazze çok küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge" diyor ve ekliyor: "Masum çocuklar ve siviller açısından şok edici sonuçlar doğurmadan böyle bir bölgeyi bombalamak mümkün değil. İsrail'i Refah'taki askeri operasyon açısından durmaya, durmaya çağırıyoruz."

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NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: SALDIRILAR ‘ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKU İHLAL EDİYOR'

Salı günü Filistin'i resmi olarak devlet olarak tanıyacak üç ülke olan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın dışişleri bakanları Brüksel'deki İspanya büyükelçiliğinde konuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide şöyle dedi: “Sanırım üçümüz de aylardır İsrail'in Gazze'deki savaş tarzının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinden endişe duyduğumuzu söylüyoruz. Artık biliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in Refah'taki saldırısını durdurmasını emreden zorunlu bir emir aldık. Zorunludur. Bu bağlayıcıdır, yani Refah'ta devam etmek dünyanın en yüksek mahkemesinin kararının esaslı ihlali demektir.”