İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nı tanımıyor! İşte karar sonrası Gazze'ye yapılan saldırılar...

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Gazze'ye saldırılar durmadı. Kararı tanımayan İsrail'in saldırıları rapor edildi. İşte karar sonrası Gazze'ye yapılan saldırılar...

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'nin en güneyindeki Refah'a sığınan yüz binlerce Filistinli için "büyük risk" oluşturduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırılarını durdurmasını emretti. Ancak İsrail, en üst düzey Birleşmiş Milletler (BM) mahkemesine meydan okuyarak Refah da dahil olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.

İşte karardan bu yana Refah'ta rapor edilen İsrail saldırılarının listesi:

İsrail güçleri, cumartesi günü Shaboura kampını ve Kuveyt Hastanesi'ne yakın bölgeleri vurdu.

Pazar sabahı İsrail askerleri Refah'a yönelik saldırılarını sürdürerek Khirbet al-Adas bölgesinde en az altı kişiyi öldürdü.

Wafa haber ajansı, pazar günü Refah'ın merkezinde bir evi vuran İsrail hava saldırısında en az bir kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Pazar gecesi gelen haberlere göre İsrail güçleri Refah'ta güvenli bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadır kampını bombalayarak 40 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Tutuklanması talep edilen üç Hamas üyesi; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf olarak açıklanmıştı.

YENİ TEDBİR KARARLARI NELER?

Mahkeme 28 Mart'ta alınan tedbir kararında değişiklik yapılması gerektiğine karar vererek yeni tedbir kararlarını duyurmuştu.

Yeni tedbir kararları şöyle;

İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır.

İsrail, Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

İsrail, 1 aylık bir zaman diliminde, bugüne kadar sivilleri korumak için aldığı önlemlere dair Uluslararası Adalet Divanı'na rapor sunmalıdır.

İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalıdır.

KARARLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararlar, Uluslararası Adalet Divanı'nı resmi olarak kabul eden ülkeler (bunlara İsrail de dahil) açısından yasal açıdan bağlayıcıdır ancak pratikte mahkeme tarafından uygulanamaz. Ancak görüşleri Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlar nezdinde ağırlık taşıyor.

İsrailli yetkililer, karar alınmadan önce, UAD Gazze'ye saldırıları sonlandırmasına hükmetse bile bu karara uymayacaklarını ifade etti. Hatta İsrail hükümet sözcüsü, mahkemenin kararından önce yaptığı açıklamada, “İsrail'in vatandaşlarını korumasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'ın peşine düşmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur” ifadesini kullandı.

Ayrıca Tel Aviv, UAD'nin kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımayı planlıyor ve ABD'nin burada veto yetkisini kullanmasını ümit ediyor.

Ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) en yüksek hukuk organının İsrail'e karşı verdiği kararın, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti üzerinde daha fazla diplomatik baskı oluşturacağı düşünülüyor.

Zaten birçok Avrupa ülkesi Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıkladı.

Yine merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

UCM bireyleri savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım iddialarıyla yargılarken, UAD devletler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili BM'nin en yüksek organı işlevi görüyor.

GÜNEY AFRİKA NE İSTEMİŞTİ?

Güney Afrika'nın ek tedbir taleplerine ilişkin 16 ve 17 Mayıs’taki duruşmalarda, Güney Afrika tarafı, UAD'nin 26 Ocak’taki ilk kararından bu yana İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırarak Divan’ın bağlayıcı emirlerini kasten ihlal ettiğini belirtmişti.

İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığını kaydeden Güney Afrika avukatları, İsrail'in siviller için "yaşanabilir son bölge" olan Refah’a da operasyona başladığını hatırlatmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "imha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.