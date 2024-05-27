İsrail'in Refah'taki saldırısına peş peşe tepkiler!

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucu çadırlarda yangın çıktı. Saldırıya Türkiye'den çok sert tepkiler geldi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail’in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail’in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. Her zaman insan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar işgalci İsrail’e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Daha kaç masum insan can vermelidir? Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenler, İsrail’in işlediği suçlara ortaktır. Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: İsrail’in yerlerinden ettiği sivil Filistinlilerin Refah’ta sığındıkları çadırlara gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı lanetliyorum. Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Filistinlilere yönelik bu vahşete dur demeyenler, işlenen korkunç suçun birer ortağı olarak tarihte yer edindiler. Soykırım ve katliam yapan İsrail elbet hesap verecek. O gün geldiğinde de her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaktan ve sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Eli kanlı İsrail yönetimini en şiddetli şekilde kınıyoruz. Yurtlarından sürülmüş masum Filistinlileri Refah’ta sığındıkları çadırlarda topluca hedef alan İsrail yönetimi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en zalim suç örgütüdür. İsrail yönetiminin işlediği insanlık suçlarını her alanda dile getirmeye devam edeceğiz. Masum çocukların, kadınların, sivillerin hesabını soracağız. Katiller elbet hesap verecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Uluslararası hukukun bir kez daha hiçe sayıldığı, insanlığın öldüğü Refah'ta; genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Suçsuz, günahsız yavrulara ve insanlara bu zulmü gösterenleri tarih hiçbir zaman affetmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gazze’de sözün bittiği noktadayız. Refah’ta zulümden kaçarak çadır kente sığınan savunmasız ve masum insanların üzerine bombalar yağdıran İsrail’i lanetliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'in, Refah Kampı'na canice düzenlediği saldırıyı kınıyor, yaşamını kaybeden Filistinli kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu insanlık dışı saldırıları destekleyen, çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan masum insanların kanlarını dökenlere çanak tutanlar, tarih sayfalarında bu zalimliği yapanlarla aynı yerde yerini alacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İnsanlık, sözün bittiği yerde. Bu soykırım suçlarını işleyenler, onlara destek verenler, göz yumanlar ve sessiz kalanlar… Tarih önünde, insanlığın huzurunda hesap verecekler.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Katilliğin kurumsallaşmış hali İsrail’in Gazze’de Filistinliler’e uyguladığı soykırım durmaksızın devam ediyor. Katledilen masumların ahı dünyayı yakar!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail'in Filistin’in Refah bölgesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği acımasız saldırılarını lanetliyoruz. Bu zulme sessiz kalanlar, tarih önünde mutlaka suç ortağı olarak anılacaktır. Adalet ve insan haklarına duyarlı her bir insanı, bu vahşeti durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.