Alman medyasından utanç verici paylaşım! İsrail’in katliamını çarpıttılar: Terör operasyonu algısı…

İsrail, ABD ve bazı Batı ülkelerinin eteklerinde Gazze’de on binlerce sivili katletmeye devam ediyor. Dünyada tepki gören İsrail, artık terör devleti olarak nitelendirilirken Alman medyası Refah saldırısında Hamas’a yönelik algı operasyonu yaptı. Katliamı böyle gizledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR

UAD kararına rağmen İsrail saldırılarını sonlandırmıyor. Aksine daha kızışan İsrail’in Refah bombardımanında 40 Filistinlinin şehit olduğu aktarılırken Filistin Kızılayı sağlık ekipleri tarafından çok sayıda yararlı ve cenazenin hastanelere taşındığı bildirildi.

ALMAN MEDYASINDAN HAMAS ÇARPITMASI! "TERÖR OPERASYONU" DEDİ

Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını ‘Hamas’a yönelik terör operasyonu’ gibi duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay’a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah’taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti." ifadelerini kullanıldı.

İSRAİL’İ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırıyı İsrail’in yaptığına dair bir ifadeye yer verilmediği gibi, ilgili paylaşımda sadece "Ortadoğu’da savaş: Kızılay, Refah’a saldırı sonrası ölüler olduğunu bildirdi" başlığı atıldı.