Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Alman medyasından utanç verici paylaşım! İsrail’in katliamını çarpıttılar: Terör operasyonu algısı…

Alman medyasından utanç verici paylaşım! İsrail’in katliamını çarpıttılar: Terör operasyonu algısı…

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Alman medyasından utanç verici paylaşım! İsrail’in katliamını çarpıttılar: Terör operasyonu algısı…
Filistin, İsrail, Unrwa, Haber

Dünya Haberleri

İsrail, ABD ve bazı Batı ülkelerinin eteklerinde Gazze’de on binlerce sivili katletmeye devam ediyor. Dünyada tepki gören İsrail, artık terör devleti olarak nitelendirilirken Alman medyası Refah saldırısında Hamas’a yönelik algı operasyonu yaptı. Katliamı böyle gizledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR

UAD kararına rağmen İsrail saldırılarını sonlandırmıyor. Aksine daha kızışan İsrail’in Refah bombardımanında 40 Filistinlinin şehit olduğu aktarılırken Filistin Kızılayı sağlık ekipleri tarafından çok sayıda yararlı ve cenazenin hastanelere taşındığı bildirildi.

Almanya’dan utanç verici paylaşım! İsrail’in katliamını çarpıttılar: Terör operasyonu algısı… - 1. Resim

ALMAN MEDYASINDAN HAMAS ÇARPITMASI! "TERÖR OPERASYONU" DEDİ

Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını ‘Hamas’a yönelik terör operasyonu’ gibi duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay’a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah’taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti." ifadelerini kullanıldı.

İSRAİL’İ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırıyı İsrail’in yaptığına dair bir ifadeye yer verilmediği gibi, ilgili paylaşımda sadece "Ortadoğu’da savaş: Kızılay, Refah’a saldırı sonrası ölüler olduğunu bildirdi" başlığı atıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Ethereum ETF sonrası Bitcoin'i solladı! 2024'te bakın nasıl fark attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu kana doymuyor! Yeni açıklama geldi, çekilme talebini reddetti - DünyaNetanyahu kana doymuyor!Çalışmak için tarlaya gideceklerdi! Köylüler kurşuna dizildi: 20 ölü, 22 yaralı - DünyaÇalışmak için tarlaya gideceklerdi! Köylüler kurşuna dizildi: 20 ölü, 22 yaralıİsrail Lahey’i dinlemiyor! Terör devleti ölüm saçıyor - Dünyaİsrail Lahey’i dinlemiyor!Hamas'tan tüm dünyaya çağrı: Siyonist katliama karşı ayağa kalkın - DünyaSiyonist katliama karşı ayağa kalkınAvrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Macaristan lideri Orban: "Böyle sorumsuzluk görmedim" - DünyaAvrupa, Rusya ile savaşa hazırlanıyor!İsrail Refah'ta 100 bin Filistinlinin sığındığı çadır kenti vurdu - DünyaFilistinliler diri diri yandı, en az 50 şehit var
Sonraki Haber Yükleniyor...