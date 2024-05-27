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İsrail Lahey’i dinlemiyor! Katil Yahudi devleti ölüm saçıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Lahey’i dinlemiyor! Katil Yahudi devleti ölüm saçıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘katliamı durdur’ kararını dinlemedi. Uçaklar, Refah’ta ‘güvenli’ denilen çadır kenti 8 ton bombayla vurdu. 40 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı.

Merkezi Hollanda Lahey şehrinde olan Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze’ye saldırıların derhâl durması yönündeki kararına rağmen İsrail, kan akıtmaya hız kesmeden devam ediyor. İsrail uçakları, Refah kentinde ‘güvenli’ denilen çadır kamplara 8 ton bomba yağdırdı. Aralarında çocukların da olduğu 40 sivil hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Arama ekipleri, yanmış bedenlerden geriye kalanları toplamaya çalıştı.

Görgü tanıkları “Bu kamp, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor. Binlerce yerinden edilmiş Filistinli burada kalıyordu” dedi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı da çok sayıda kişinin kayıp olduğunu aktardı. Katil İsrail’in 233 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 35 bin 984’e, yaralı sayısı da 80 bin 643’e yükseldi. Ölenlerin arasında 15 bin 239 çocuk ve 10 bin 93 kadın olduğu bildirildi. Bu arada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskınlar yapıldı. İsrail askerlerinin eşliğinde gelen buldozerler, Cenin’deki Sikke Caddesi boyunca altyapıyı tamamen tahrip etti. 

İSRAİL’E YENİ ESİR ŞOKU

Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze’de pusuya düşürülen bir grup İsrail askerini rehin aldıklarını duyurdu. Hamas, askerlerin görüntüsünü yayınladı. İsrail ise yalanlamadı. Eski İsrail Altyapı Bakanı Effie Eitam’ın oğlu, tabur komutanı Binbaşı Itamar Eitam’ın da keskin nişancı kurşunuyla vurulduğu açıklandı. Ayrıca Kassam Tugayları, savaşın başından beri ilk defa başkent Tel Aviv de aralarında olmak üzere İsrail şehirlerini 12 füze ile vurduğunu açıkladı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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