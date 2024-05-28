ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, Refah'ta çadırların bombalanması ve masum Filistinlilerin öldürülmesi sonrası skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "İsrail henüz sınırı aşmadı" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde Refah'ta çadırların bombalanması sonucu en az 72 Filistinli ölürken, yüzlerce Filistinli yaralandı.

Filistinlilerin yanarak ölmesi dünya kamuoyunun vicdanına dokunurken ABD'den skandal bir açıklamaya imza attı.

ABD'DEN SKANDAL REFAH AÇIKLAMASI

İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Tel Aviv yönetiminin henüz, "ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı" sınırı aşmadığını söyledi.

Miller'ın skandal açıklaması şu şekilde:

İsrail'in Refah’taki çadır kampa düzenlediği saldırıdaki trajik can kayıplarından ABD derin üzüntü duyuyor.

İsrail’in Hamas’ın peşine düşmeye hakkı var. Ancak İsrail aynı zamanda operasyonlarını yürütürken sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapmakla da yükümlüdür.

İsrail'e uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma, operasyonlarının siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım akışını en üst düzeye çıkarma yükümlülükleri olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz

İSRAİL ABD'NİN TANIMLADIĞI SINIRI AŞMADI

İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadı. Han Yunus ve Gazze Şehri'nde operasyonların nasıl gerçekleştiğini gördük. Bu noktada, önceki operasyonların ölçeğinde bir askeri operasyon görmedik. Sadece Gazze Şehri ve Han Yunus'ta bulunan tugayların sayısına bakarsanız, şu ana kadar Refah'ta farklı türde bir askeri operasyon var, ancak bu çok yakından izlediğimiz bir şey.