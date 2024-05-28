Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Düzenleyen: Baki Sancak 28 Mayıs 2024 21:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 22:17 - Güncelleme:

Gazze, Abd, İsrail, Haber

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Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, katliama desteğini bir kez daha gösterdi. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.