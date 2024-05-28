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Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

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Gazze&#039;deki katliama &quot;ABD&quot; imzası... Nikki Haley bombayı &quot;Bitirin onları&quot; diye imzaladı
Gazze, Abd, İsrail, Haber

Dünya Haberleri

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, katliama desteğini bir kez daha gösterdi. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD, desteğini net bir şekilde bir kez daha gösterdi. İsrail'e giden ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dünya kamuoyunun gözü önünde büyük bir skandala imza attı.

ABD'Lİ İSİM KATLİAMA İMZA ATTI

Nikki Haley, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Gazze'deki katliama

Haley, "Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima" notunu düştü.

BİNLERCE MASUM O BOMBALARLA HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li ismin imzaladığı bombalar binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Son 24 saat içinde Refah'ta çadırların bombalanması sonucu en az 72 Filistinli ölürken, yüzlerce Filistinli yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
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