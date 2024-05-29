Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beyaz Saray önünde ABD ve İsrail'e Refah tepkisi

Beyaz Saray önünde ABD ve İsrail'e Refah tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Amerika, İsrail, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, Gazze ve Refah'ta bebek katliamına devam ediyor. ABD'nin kalbi olan Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık, Biden yönetimine tepki gösterdi.

Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.

Beyaz Saray önünde akşam saatlerinde toplanan Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail ile Biden yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Beyaz Saray önünde ABD ve İsrail'e Refah tepkisi - 1. Resim

Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i "Gazze'deki soykırımına devam etmekle" suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

Açtıkları pankartlarda Biden yönetimini de "İsrail'in suç ortağı" olmakla suçlayan göstericiler, ABD'nin İsrail'e artık silah göndermemesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde ABD ve İsrail'e Refah tepkisi - 2. Resim

"Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdi.

İlerleyen günlerde İsrail'e yönelik daha büyük gösteriler düzenleneceğini belirten organizatörler, ABD yönetimine Gazze'de acil ateşkes için çağrıda bulundu.

Beyaz Saray önünde ABD ve İsrail'e Refah tepkisi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsa yükselirken, tersine gidenler! Aylık kayıp %40’ı aştı…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Tanıma’’ İsrail’i durdurmaz! Türkiye örnek alınırsa Filistin meselesi çözülür - Dünya‘Tanıma’’ İsrail’i durdurmaz!Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi! - DünyaKuzey Kore 90 balonla harekete geçti!‘Teröristan’a Korsan harita! Suriye'de terör devleti için batı Rusya ve Esad'a onaya gitti - DünyaSuriye'de terör devletiBolluk içinde yokluk çeken topraklar! Afrika’nın başına bela açan zengin yer altı kaynakları - DünyaAfrika’nın başına bela açan zengin yer altı kaynaklarıBM'den Refah katliamına yönelik açıklama: En az 200 Filistinli öldürüldü - DünyaEn az 200 Filistinli öldürüldüABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı" - Dünya"İsrail henüz sınırı aşmadı"
Sonraki Haber Yükleniyor...