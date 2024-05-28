Avrupa'nın Filistin'i tanıması İsrail'i çıldırttı! Netanyahu yönetiminden 'esir' çıkışı

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

Avrupa'da 3 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması Gazze'de aylardır yapan İsrail'i çıldırttı. Netanyahu yönetimi Filistin'i tanımanın "İsrailli esirleri terk etmek" anlamına geldiğini savundu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'e karşı Avrupa'da 3 ülke bugün Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin Devletini resmen tanıdığını bildirildi. Avrupa devletlerinin söz konusu kararı İsrail'i çıldırttı. Aylardır süren ateşkes ve esir takası anlaşmalarını sürekli baltalayan İsrail Dışişleri Bakanı, Filistin'i tanımanın "İsrailli esirleri terk etmek" anlamına geldiğini savundu.

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AVRUPA, HAMAS İLE İŞBİRLİĞİNİ SEÇTİ

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Yisrael Katz, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

Görüşmede Katz, Filistin'i resmen tanıyan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın bu adımla Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarıyla iş birliği yapmayı seçtiğini ileri sürdü.

KARARLE ESİRLERİ TERK ETTİLER

Katz, bu ülkelerin Filistin'i tanımasının Hamas'ın elindeki "İsrailli esirleri ter etmek" anlamına geldiğini iddia etti.

Varhelyi ise İsrailli esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasını içermeyen herhangi bir ateşkese destek vermeyeceğini söyledi.

Saldırılar sonrası Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde yer almasına da karşı olduğunu dile getiren Varhelyi, İran'ın füze, insansız hava aracı ve nükleer projelerine yönelik AB yaptırımlarını genişletmek için İsrail ile birlikte çalışacağını kaydetti.