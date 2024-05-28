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İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya&#039;nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini resmen tanıdığı bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.

İRLANDA DA FİLİSTİN'İ TANIDI

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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