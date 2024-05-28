İspanya, başkenti Doğu Kudüs'ü olan Filistin'i resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Hamas’ın saldırısını bahane ederek 7 Ekim'den bu yana Gazze’de katliam yapan İsrail, uluslararası arenada iyice köşeye sıkıştı. 143 ülkenin tanıdığı Filistin Devleti’ni İspanya, İrlanda ve Norveç de tanıma kararı aldığını duyurmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, az önce başkenti Doğu Kudüs'ü olan Filistin'i resmen tanıdıklarını dile getirdi.

1967 SINIRLARINDAKİ HİÇBİR DEĞİŞİKLİĞİ TANIMAYACAĞIZ!

Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

NORVEÇ: NETANYAHU GELİRSE TUTUKLANIR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması hâlinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide “Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç’e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa’daki bütün ülkeler için de geçerlidir” dedi. Başta Avrupa Birliği (AB) üyesi olanlar olmak üzere çok sayıda ülke ise Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ilgili karara ilişkin doğrudan yorum yapmak yerine, UCM’nin bağımsızlığına saygı göstereceklerini belirtmekle yetiniyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Yurt dışına çıkmaktan endişe duymuyorum, UCM savcısı Kerim Han endişelenmeli” derken Savunma Bakanı Gallant “Dünyada hiç kimsenin İsrail’i ve bizim davranış şeklimizi eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur” ifadesini kullandı.