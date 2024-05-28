Refah'a günlerdir bomba yağıyor! Gazze hükümetinden dünya ülkelerine çağrı

İsrail Refah'ta çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Refah'ta çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail, son 48 saat içerisinde Refah'taki çadır kentlere düzenlediği yoğun bombardımanlarla en az 72 Filistinliyi katletti, 100'lerce sivili yaraladı. Filistinliler, saldırılar sonrası çıkan yangınlarda diri diri yandı. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma taleplerini hiçe sayan İsrail'e Gazze hükümetinden ağır tepki geldi. Hükümet dünya ülkelerine seslenerek, "katliamı kınayın" çağrısında bulundu ve ABD dahil tüm savaş suçlularının yargılanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, 235 gündür Gazze soykırımını sürdürüyor. 48 saat arayla yaklaşık 100 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'taki çadır kamplara bomba yağdıran işgal ordusu, onlarca Filistinliyi katletti, yüzlercesini yaraladı.

Filistinliler saldırıların ardından çıkan yangınlarda diri diri yandı. Gazze hükümeti, dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

48 SAATTE 72 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentinde saldırıları durdurma kararına rağmen kentteki bombardımanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu 48 saatte Refah'ın batısında 'güvenli olduğunu' iddia ettiği bölgelerde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak göçe zorlanmış 72 Filistinliyi öldürdü" ifadesi kullanıldı.

DÜNYA ÜLKELERİNE: KATLİAMI KINAYIN!

Açıklamada son 48 saatte İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilere ve barınma merkezlerine düzenlediği, 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılar en güçlü şekilde kınandı.

Dünya ülkelerine hitaben açıklamada, "Tüm özgür dünya ülkelerine, işgalci İsrail'in ve ABD'nin öncülük ettiği bu vahşi katliamları kınama çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD VE SOYKIRIMA KARIŞAN ÜLKELER SORUMLU

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında, ölen, yaralanan ve kaybolanların sayısının 130 bine yaklaştığı vurgulanan açıklamada, "Filistin halkımıza yönelik sürdürülen soykırım savaşından tamamen işgalci İsrail'i, ABD yönetimini ve soykırım suçuna karışan ülkeleri sorumlu tutuyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, başta UCM olmak üzere "özgür dünyanın tüm hakimlerine, İsrailli ve ABD'li savaş suçlularının yanı sıra on binlerce sivilin, yerinden edilmiş kişinin, çocuğun ve kadının öldürülmesinde payı olan tüm savaş suçlularını" yargılama çağrısı yapıldı.

REFAH'A YAĞMUR GİBİ BOMBA YAĞIYOR!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 22'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.