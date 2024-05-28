İsrail Mawasi'de çadır kenti bombaladı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail Mawasi çadır kentini yoğun bombardımana tuttu. İlk belirlemelere göre 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Siyonist İsrail, Gazze Şehri'ne yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan Mawasi bölgesinde bulunan çadır kente sığınan insanların üzerine bomba yağdırdı. Saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

BOMBARDIMANI DURDURMA ÇAĞRISI

BM'ye seslenen Hamas, Refah'a yönelik "Ayrım gözetmeyen barbarca' bombardıman derhal durdurulsun" dedi. Hamas, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail saldırganlığını ve Refah şehrinin işgalini durdurmak için "pratik ve acil önlemler" alınması çağrısında bulundu.

SİYONİZMİN 'BARBAR' YÜZÜ

Resmi bir açıklamada, İsrail saldırılarının sivil savunma ekiplerini ve yaşamın her alanını etkilediği vurgulanarak, "Refah, şehrin çeşitli yerlerindeki yerinden edilmiş insanların evleri ve çadırları etkilenen, ayrım gözetmeyen barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR

Hamas ayrıca artan İsrail saldırıları nedeniyle çoğu kadın ve çocuktan oluşan masum sivillerin ölümlerinin ve yerinden edilme dalgalarının devam ettiğini söyledi.

"Suçlu Siyonist oluşumun, Uluslararası Adalet Divanı'nın şehre yönelik saldırının derhal durdurulması yönündeki kararını dikkate almaması karşısında, BM Güvenlik Konseyi'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir."