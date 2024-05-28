Fransa meclisinde Filistin için alkış tufanı! Fransız vekil Refah katliamını kınadı

İsrail'in Refah'ta çadırlara yaptığı saldırıyla Filistinlileri katletmesi Fransa'da tepkileri beraberinde getirdi. Fransa parlamentosunda vekil Sebastien Delogu Filistin Bayrağı açarak İsrail'in katliamını kınadı. Delogu'ya diğer Fransız vekilleri akışlarıyla destek oldu.

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine parlamentodaki oturuma ara verildi.

FİLSTİN BAYRAĞI AÇTI, İSRAİL'İN SOYKIRIMINI KINADI

Fransa parlamentosunda Filistin bayrağı krize neden oldu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester'in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu cevapladığı sırada Filistin bayrağı açtı.

Delogu, İsrail'in Refah'ta yaptığı soykırımını ise kınadı.

MECLİS BAŞKANI OTORUMA ARA VERDİ

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, ise bunu üzerine parlamentodaki oturuma ara vererek, "Bu kabul edilemez" dedi.

LFI tarafından yapılan açıklamada, "Barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edeceğiz" denildi.