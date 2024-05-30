Avrupa ülkeleri peş peşe tanıyor! Macron'dan çarpıcı Filistin sözü

Avrupa'da İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı almalarının ardından gelişmeler devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa'nın "gerekli reformları yapması" halinde Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Abbas'a Fransa'nın "gerekli reformları yapması" halinde Filistin'i tanıyabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

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TANIMAK İÇİN GARANTİ İSTEDİ

Açıklamada, ayrıca Macron'un Abbas'a Fransa'nın Filistinliler ve İsrailliler için "ortak bir vizyon" ve "güvenlik garantileri" oluşturma taahhüdünü ifade ettiği belirtildi.

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MACRON'DAN "TABU" ÇIKIŞI

Macron dün yaptığı açıklamada, Filistin'in Fransa tarafından tanınmasının "tabu olmadığını" ve "bir Filistin Devleti'ni tanımaya tamamen hazır olduğunu" söylemişti. Macron, Filistin'in tanınmasının İsrail'in ve bölge devletlerinin dahil olduğu bir sürecin parçası olarak faydalı bir zamanda tanınması gerektiğini düşündüğünü belirtmiş, "Duygusal yaklaşarak bir tanıma yapmayacağım" demişti.