İran ikinci ön inceleme raporunu yayımladı! Reisi suikaste mi kurban gitti?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından gözler, bu işin suikast olma ihtimaline çevrildi. İran Genelkurmay Başkanlığı, kazayla ilgili ikinci ön inceleme raporunu yayımlayarak, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

HELİKOPTERDE KUSUR BULUNMADI

Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILACAK

Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

SABOTAJ BULGUSU YOK

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı. Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.

AKINCI'DAN TARİHİ GURUR

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 28 HAZİRAN'DA

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI