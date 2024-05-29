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Avrupa katliama göz yumdu! AB yetkilisi Gazze faili İsrailli Bakan ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa katliama göz yumdu! AB yetkilisi Gazze faili İsrailli Bakan ile görüştü
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Ab, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa yetkisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yakalama talebi başvurusu yapılan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Görüşme "Avrupa katliama göz yumuyor" yorumlarına neden oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu e İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı talep etmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapılan İsrailli bakanla görüşmesi tepki çekti.

GAZZE ZANLISI İLE GÖRÜŞEN AB YETKİLİSİNE TEPKİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

Botenga, X hesabından, Varhelyi'nin, Bakan Gallant ile görüşmesinden fotoğrafın yer aldığı paylaşımına cevap verdi.

Avrupa katliamına göz yumdu! AB yetkilisi Gazze faili İsrailli Bakan ile görüştü - 1. Resim

AB KOMİSYONU KATLİAMA GÖZ MÜ YUMUYOR?

Varhelyi'nin, Gallant'ın yanında "gururla poz vermesini" eleştiren Botenga, Başsavcı Han'ın, İsrailli Bakan hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunduğunu" hatırlattı.

Marc Botenga, "AB Komisyonu bu eyleme göz yumuyor mu?" ifadesini kullandı.

Varhelyi, Tel Aviv'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle ikili görüşmelere devam ediyor.

UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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