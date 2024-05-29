Avrupa katliama göz yumdu! AB yetkilisi Gazze faili İsrailli Bakan ile görüştü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 17:59 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 18:29 - Güncelleme:

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Ab, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa yetkisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yakalama talebi başvurusu yapılan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Görüşme "Avrupa katliama göz yumuyor" yorumlarına neden oldu.