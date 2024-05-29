Muhalefetten Gazze eylemi! İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandılar

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, Gazze'deki soykırımın durdurulması için İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Eyleme çok sayıda partili katıldı. Düzenlenen protestolar esnasında "Katil Netanyahu" yazılı siyah çelenk konsolosluk önüne bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırmını protesto etti. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan partililer, kortej halinde konsolosluk binasına yürüdü.

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REFAH KATLİAMINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Konsolosluk önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gazzelilerin kendi vatanlarında mülteci kamplarında kaldıklarını, işgal edilen topraklarında bombalanan kentlerini terk edip Refah bölgesine sığındıklarını ve burada sıkışmış durumda olduklarını söyledi.

"KATİL NETANYAHU" ÇELENGİ