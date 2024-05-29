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Bursa'da kan donduran olay! Baba 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kan donduran olay! Baba 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dehşet veren olay... 39 yaşındaki baba bodrum katında 2 kızını kesici aletle 1 oğlunu ise boğarak öldürdü. Kan donduran olay sonrası çocuklarını öldüren cani baba emniyete teslim oldu.

Bursa'da baba vahşeti... Boyacılık yapan 39 yaşındaki baba 3 çocuğunu öldürdüğünü itiraf ederek emniyete teslim oldu.

3 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kan donduran olay bugün saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında baba Murat Kılıç, çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

Bursa'da kan donduran olay! Baba 3 çocuğunu öldürdü - 1. Resim

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da kan donduran olay! Baba 3 çocuğunu öldürdü - 2. Resim

ANNE 1 YIL ÖNCE ÇOCUKLARINI TERK ETMİŞ

Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç'ın geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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