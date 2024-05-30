Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum'

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu&#039;nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! &#039;Mücadelene hep hayran oldum&#039;
Ünlü Oyuncu, Taziye Mesajları, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Yüksek Sosyete’ , ‘Unutma Beni’ , ‘Kasaba Doktoru’ , ‘Umudun Kıyısında’ gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayatını kaybetti. İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefatı meslektaşlarını hüzne boğdu. Ünlüler dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Çomoğlu, 2 yıl önce kansere yakalanmıştı. Tedavisi süren oyuncudan acı haber geldi. 

İki yaşında Pera isminde bir kızı olan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran eşi Gökhan Günal,

“Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir” ifadelerine yer verdi. 

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 1. Resim

Öte yandan Gülşah Çomoğlu’nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Ünlüler dünyasından da taziye mesajları peş peşe geldi. 

HAZAL SUBAŞI: Canım Gülşah, huzurla… 

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 2. Resim

CEREN KARAKOÇ: Ahh Gülşah, güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni. 

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 3. Resim

MERVE ERDOĞAN: Benim güzel arkadaşım. Deniz gözlüm. Ne güzel anılarımız var seninle. En büyük dileklerimden biriydi yenilerini eklemek güzel günlerimize. Olmadı. Seni o kadar seviyorum ki. Mücadelene, duruşuna, kalben hep hayran oldum. Boğazım düğüm düğüm… Bir şeyler yazmak bile anlamsız geliyor ama biliyorum ki cennetin en güzel köşesinden izleyeceksin yavrunu.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 4. Resim

VİLDAN ATASEVER: Gülşah canım, huzurla uyu. Rahmet yağsın üzerine.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 5. Resim

SİNAN ALBAYRAK: Şahane bir insan, şahane bir anne, eş ve evlat. Mekânın cennet olsun.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 6. Resim

MERİÇ ARAL: Gittiğin yere güneşini götürdüğüne eminim Gülşah…

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum' - 7. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
FMF atağı geçiren Tuba Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiKommagene Kralı'nın yazlık sarayı ortaya çıkıyor! Arsameia'da 50 yıl sonra kazılar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 ay önce boşanmıştı! 63 yaşındaki Burak Sergen yeniden damat oluyor - Magazin63 yaşındaki yeniden damat oluyor! Üçüncü kez evlenecekHaluk Levent, Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi! Performansı ağlattı - MagazinFilistinli çocuklar için şarkı söyledi! Performansı ağlattıEbru Şahin ile Murat Yıldırım aynı dizide! Kanalı belli oldu - Magazinİki yıldız oyuncu aynı dizide! Kanalı belli olduYeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Jülide Kural’dan açıklama geldi - MagazinYeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber varUsta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı - MagazinYeniden hastaneye kaldırıldıPolat dosyasına bir iddianame daha: 9 yıla kadar hapsi istendi - MagazinPolat dosyasına yeni iddianame: 9 yıla kadar hapis istemi
Sonraki Haber Yükleniyor...