Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu! 'Mücadelene hep hayran oldum'

‘Yüksek Sosyete’ , ‘Unutma Beni’ , ‘Kasaba Doktoru’ , ‘Umudun Kıyısında’ gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayatını kaybetti. İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefatı meslektaşlarını hüzne boğdu. Ünlüler dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Çomoğlu, 2 yıl önce kansere yakalanmıştı. Tedavisi süren oyuncudan acı haber geldi.

İki yaşında Pera isminde bir kızı olan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran eşi Gökhan Günal,

“Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Gülşah Çomoğlu’nun ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Ünlüler dünyasından da taziye mesajları peş peşe geldi.

HAZAL SUBAŞI: Canım Gülşah, huzurla…

CEREN KARAKOÇ: Ahh Gülşah, güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.

MERVE ERDOĞAN: Benim güzel arkadaşım. Deniz gözlüm. Ne güzel anılarımız var seninle. En büyük dileklerimden biriydi yenilerini eklemek güzel günlerimize. Olmadı. Seni o kadar seviyorum ki. Mücadelene, duruşuna, kalben hep hayran oldum. Boğazım düğüm düğüm… Bir şeyler yazmak bile anlamsız geliyor ama biliyorum ki cennetin en güzel köşesinden izleyeceksin yavrunu.

VİLDAN ATASEVER: Gülşah canım, huzurla uyu. Rahmet yağsın üzerine.

SİNAN ALBAYRAK: Şahane bir insan, şahane bir anne, eş ve evlat. Mekânın cennet olsun.

MERİÇ ARAL: Gittiğin yere güneşini götürdüğüne eminim Gülşah…