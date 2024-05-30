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Ebru Şahin ile Murat Yıldırım aynı dizide! Kanalı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ebru Şahin ile Murat Yıldırım aynı dizide! Kanalı belli oldu
Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapımcıların yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Bu süreçte yeni projelerden haberler peş peşe gelirken, izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. İki başarılı oyuncu Murat Yıldırım ile Ebru Şahin’in Now TV için çekilecek dizide başrol olacağı öğrenildi.

Birçok projeye imza atan TMC Film yeni sezon için iki yıldız oyuncu Murat Yıldırım ile Ebru Şahin’i aynı projede buluşturuyor. Başarılı oyuncular Now TV’de ekrana gelecek dizide rol alacak.

BAŞROLDE İKİ ÜNLÜ OYUNCU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yeni sezonda Now’da yayınlanacak sürpriz bir dizide ülkemizin aynı zamanda dünyada da büyük bir hayran kitlesi olan ve proje seçimi konusunda çok titiz davranan Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrolleri paylaşacak.

NAZLI VE MURAT KARAKTERİNİ ÜSTLENECEKLER

İzleyiciyi şimdiden heyecanlandıran dizide Ebru Şahin ‘Nazlı’, Murat Yıldırım ‘Demir’ karakterini üstlenecek. 

Oldukça sürprizli ve nefes kesen bir hikayesi olan dizinin oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde şekillenecek. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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