Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi

Nihal Candan’ın vefatının ardından kardeşi Zeynep Su Candan, ablasının eski eşi Faruk Çiçek hakkında sert açıklamalarda bulundu. Çiçek’in ablasına karşı duyarsız davrandığını öne süren Candan, “O adamdan nefret ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca Nihal Candan’ın ölümünün ardından telefonunda ulaştıkları mesajları gördüklerini iddia eden Su Candan, Faruk Çiçek’in yazdıklarını tek tek açıkladı.

Ünlü fenomen Nihal Candan, yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle henüz 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan’ın, cezaevine girmeden önce evlendiği ve suçlu bulunduğu süreçte boşanma aşamasında olduğu eski eşi Faruk Çiçek’i görmek istediği son dileği olarak öğrenilmişti.

Ancak ortaya atılan iddialara göre, Faruk Çiçek bu isteğe rağmen hastaneye gitmedi. Çiçek ise bu iddiaları yalanlayarak, yurt dışından döndüğünü ve Nihal Candan’ı yoğun bakımdayken ziyaret ettiğini söyledi. Çiçek, "Boşanma davam olan birinin yanında durmadım diye adımı kötüye kullanıyorlar. Ama ben döndüm, hastaneye gittim, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

FARUK ÇİÇEK HAKKINDA AĞIR İDDİALARDA BULUNDU

Yaşanan bu gelişmeler tartışmaları sona erdirmedi. Nihal Candan’ın 17 yaşındaki kız kardeşi Zeynep Su Candan, katıldığı bir programda Faruk Çiçek hakkında ağır iddialarda bulundu.

Su Candan, Çiçek’e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları paylaşarak şöyle konuştu:

“O adamdan nefret ediyorum. Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi. Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış! ‘Baldız baldan tatlıdır’ demiş. Ablam telefonlarını açmıyordu, onu kandırdı. Nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı. Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde. Bu insanlık mı? Benim ablama neden bunu yaptı?”

Nihal Candan’ın ölümünden sonra telefonundaki mesajlara ulaştıklarını belirten Su Candan, gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullandı:

“Öldükten sonra telefonunu aldık. Gördük ne yazmış biliyor musunuz? ‘Sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır, nasıl olsa onlara yazarım’ demiş! Bu nasıl bir zihniyet? Ben daha çocuğum. Ablama bunu nasıl yazar?”