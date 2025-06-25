Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi
Nihal Candan, Boşanma, Ölüm, Anoreksiya, Cezaevinde, Mesajlar, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nihal Candan’ın vefatının ardından kardeşi Zeynep Su Candan, ablasının eski eşi Faruk Çiçek hakkında sert açıklamalarda bulundu. Çiçek’in ablasına karşı duyarsız davrandığını öne süren Candan, “O adamdan nefret ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca Nihal Candan’ın ölümünün ardından telefonunda ulaştıkları mesajları gördüklerini iddia eden Su Candan, Faruk Çiçek’in yazdıklarını tek tek açıkladı.

Ünlü fenomen Nihal Candan, yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle henüz 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan’ın, cezaevine girmeden önce evlendiği ve suçlu bulunduğu süreçte boşanma aşamasında olduğu eski eşi Faruk Çiçek’i görmek istediği son dileği olarak öğrenilmişti.

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları kan dondurdu - 1. Resim

Ancak ortaya atılan iddialara göre, Faruk Çiçek bu isteğe rağmen hastaneye gitmedi. Çiçek ise bu iddiaları yalanlayarak, yurt dışından döndüğünü ve Nihal Candan’ı yoğun bakımdayken ziyaret ettiğini söyledi. Çiçek, "Boşanma davam olan birinin yanında durmadım diye adımı kötüye kullanıyorlar. Ama ben döndüm, hastaneye gittim, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - 2. Resim

FARUK ÇİÇEK HAKKINDA AĞIR İDDİALARDA BULUNDU

Yaşanan bu gelişmeler tartışmaları sona erdirmedi. Nihal Candan’ın 17 yaşındaki kız kardeşi Zeynep Su Candan, katıldığı bir programda Faruk Çiçek hakkında ağır iddialarda bulundu.

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - 3. Resim

Su Candan, Çiçek’e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları paylaşarak şöyle konuştu:

“O adamdan nefret ediyorum. Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi. Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış! ‘Baldız baldan tatlıdır’ demiş. Ablam telefonlarını açmıyordu, onu kandırdı. Nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı. Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde. Bu insanlık mı? Benim ablama neden bunu yaptı?”

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - 4. Resim

Nihal Candan’ın ölümünden sonra telefonundaki mesajlara ulaştıklarını belirten Su Candan, gözyaşları  içerisinde şu ifadeleri kullandı:

Nihal Candan’ın kardeşi mesajları ifşaladı! Eski eşe ağır suçlama: Anlattıkları akıllara durgunluk verdi - 5. Resim

“Öldükten sonra telefonunu aldık. Gördük ne yazmış biliyor musunuz? ‘Sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır, nasıl olsa onlara yazarım’ demiş! Bu nasıl bir zihniyet? Ben daha çocuğum. Ablama bunu nasıl yazar?”

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sadettin Kılıç kimdir?En büyük tutkusu sonu oldu! İki paraşütçü havada çarpıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - MagazinOktay Kaynarca’dan sonra şimdi de Acun! Spor yatının fiyatı şoke etti"Nilperi Şahinkaya-Fırat Çelik kavga etti, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü" iddiası! İlk açıklama... - MagazinKavga çıktı, sandalyeden düştü! Olay iddiaya ilk açıklamaSokakta gördüğü afişlerden öğrenmiş! Cemal Hünal'ın 'Issız Adam' isyanı - MagazinSokakta afişleri görünce öğrenmiş! 'Issız Adam' isyanıArsen Gürzap'ın değişen hayatı! Can Gürzap açıklaması: Yarım saat içinde kaybettik - MagazinUsta sanatçının ölümüyle hayatı değişti: Yarım saatte olduGünler önce evlenmişti! Oyuncu Furkan Kızılay'dan 'boşanma' açıklaması - MagazinGünler önce evlenmişti! 'Havuç'tan 'boşanma' açıklamasıKurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı - MagazinKurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala'nın sözleri gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...