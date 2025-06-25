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Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın ayak tenisi ve voleybol sahası bulunan 20 milyon Euro'luk lüks yatı Göcek’te dikkat çekerken, yıllar önce Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesi de akıllara geldi.

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, yaklaşık 900 milyon lira değerindeki lüks yatıyla Göcek koylarında görüntülendi. Ancak Ilıcalı’nın yatı, yalnızca lüksüyle değil, sıra dışı detaylarıyla da dikkat çekti.

Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - 1. Resim

Güvertesinde hem ayak tenisi hem de voleybol oynanabilecek özel bir alan bulunan yatta, Ilıcalı’nın spora olan ilgisi kendini bir kez daha gösterdi. Ayak tenisine olan düşkünlüğüyle bilinen Ilıcalı için bu özel tasarım, adeta onun imzası niteliğinde.

Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - 2. Resim

OKTAY KAYNARCA'NIN BEBEK KOYUNA BAĞLADIĞI LÜKS TEKNESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, bu dikkat çeken yat, geçmişte Oktay Kaynarca’nın Bebek Koyu’na bağladığı teknesini hatırlattı. Denizcilikle arası iyi olanların hemen fark ettiği detay ise Kaynarca’nın teknesinin su kesim çizgisinin normalden yirmi santim aşağıda olmasıydı.

Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - 3. Resim

Sebebi ise şaşırtıcıydı: Oyuncu, kamaralardan birini mermerle kaplattığı Türk hamamına çevirmişti. Elbette bu ağırlık da teknede dengesel fark oluşturmuştu.

Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - 4. Resim

Ünlü isimlerin lüks yatları, sadece görkemleriyle değil, kişisel zevklerini yansıtan detaylarla da konuşulmaya devam ediyor.

Oktay Kaynarca’nın hamamlı teknesinden sonra şimdi de Acun’un spor yatı! Fiyatı şoke etti: İçinde yok yok... - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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