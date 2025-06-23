Ankaralı Yasemin, doğayla iç içe olan bağ evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası hayran bıraktı

Son dönemde müziğiyle dikkat çeken Ankaralı Yasemin, bu kez doğayla iç içe yaşamayı tercih ettiği bağ eviyle gündeme geldi. 2 oda bir salondan oluşan evin manzarası kendisine hayran bıraktı.

“Bahçenizde Gül Var mı?”, “Karpuz Kestirdim” ve “Mendilimin Dört Ucu” gibi türküleriyle tanınan Ankaralı Yasemin, bu kez müziğiyle değil, doğayla iç içe yaşadığı bağ eviyle gündeme geldi.

Sık sık şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü isim, iki oda bir salondan oluşan evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına açtı.

SADE VE ŞIK DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeşillikler içinde yer alan bağ evi, sade ama şık detaylarıyla dikkat çekiyor.

Evin dekorasyonunda koyu tonlar hâkim. Geniş bir köşe koltuk, tam karşısında konumlanan beyaz televizyon ünitesi ve ortadaki ahşap masa eve girer girmez göze çarpıyor.

Gri tonlardaki mutfak dolapları ise salonla uyum içinde tasarlanmış. Yatak odasında da aynı gri tonları devam ediyor ve genel dekorasyon çizgisi korunuyor.

Doğayla bütünleşen bu mütevazı evin bahçesinde bulunan kocaman havuzda dikkatlerden kaçmıyor.